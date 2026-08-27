Семь баллистических ракет и "Оникс", а также 225 из 258 дронов обезвредили за ночь
Киев • УНН
Ночью рф выпустила по Украине 258 дронов, ракеты «Оникс» и баллистические «Искандер»/KN-23. ПВО уничтожила или подавила 233 воздушные цели.
россия ночью выпустила по Украине баллистические ракеты, две "Оникс", 258 дронов; сбиты или подавлены одна "Оникс", 7 баллистических "Искандеров"/KN-23, три "Бандероли" и 222 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
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По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 августа (с 18:00 26 августа) противник атаковал двумя противокорабельными ракетами "Оникс" с временно оккупированной территории АР Крым, баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Брянской и Курской областей рф, а также 258 ударными БпЛА типа Shahed (около трети — реактивные), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Миллерово, Орёл, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
"Основные направления удара — Одесская область, Киевская область, Днепропетровская область, Полтавская область, Запорожская область", — говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены противокорабельная ракета "Оникс", 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 3 S8000 "Бандероль", а также 222 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на юге, севере, востоке и в центре страны. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 15 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 11 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация о них уточняется
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.
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