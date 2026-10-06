К проекту Госбюджета-2027 подали 5236 поправок — в Раде заявили о рекорде

К законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" подали рекордные 5236 поправок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает УНН.

К законопроекту о бюджете-2027 народные депутаты подали 5236 поправок. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, и рекорд как минимум за 24 года (статистика в целом ведется с бюджета-2003) - написала Пидласа.

По ее словам, 2/3 этих поправок — так называемый "законодательный спам", который подается, чтобы часами выступать в сессионном зале или требовать учета желаемых поправок.

Если тратить хотя бы 90 секунд на каждую поправку, то их рассмотрение займет более 16 полных рабочих дней. Понятно, что поправки к законопроектам нужны, но во всем должен быть здравый смысл. Параллельно с бюджетом Рада должна голосовать и за другие законы, которые критически важны для получения международного финансирования - добавила Пидласа.

Дополнение

Кабинет министров во вторник, 15 сентября, подал в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2027 год. Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен, что составляет почти 44% ВВП.

16 сентября законопроект был представлен в зале Верховной Рады. В соответствии с процедурой, до 1 октября депутаты, комитеты и фракции изучают документ и подают свои предложения в Комитет по вопросам бюджета. Счетная палата готовит свое экспертное заключение.

Как отметили в Счетной палате, в проекте Госбюджета Украины на 2027 год заложили более 1,5 трлн грн внешних займов, однако возможных кредиторов пока не определили.

После этого Верховная Рада рассматривает законопроект о Государственном бюджете Украины на следующий год в первом чтении не позднее 20 октября. Однако, как сообщают народные депутаты, рассмотрение законопроекта не планируется на ближайшем пленарном заседании, которое должно состояться с 12 по 16 октября.

"Вынесут на 26–30 октября, даже уже понедельник, 26-е, объявили пленарным для начала рассмотрения поправок", — сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Принятие законопроекта в первом чтении означает одобрение Выводов и предложений к законопроекту, которые становятся обязательными для доработки Кабинетом министров. Правительство в течение 14 дней после принятия законопроекта в первом чтении дорабатывает проект бюджета с учетом Бюджетных выводов Верховной Рады и подает его в парламент на второе чтение.

Рассмотрение во втором чтении должно состояться до 20 ноября. Во втором чтении принимаются:

предельный объем годового дефицита (профицита) государственного бюджета, предельный объем государственного долга и предельный объем предоставления государственных гарантий;

общая сумма доходов, расходов и кредитования государственного бюджета;

размер минимальной заработной платы на соответствующий бюджетный период, размер прожиточного минимума на соответствующий бюджетный период в расчете на месяц на одного человека, а также отдельно для основных социальных и демографических групп населения и уровень обеспечения прожиточного минимума на соответствующий бюджетный период;

бюджетные назначения межбюджетных трансфертов и другие положения, необходимые для формирования местных бюджетов.

До 1 декабря Верховная Рада голосует за законопроект в третьем чтении и принимает документ в целом.

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