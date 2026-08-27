Сім балістичних ракет і "Онікс" та 225 з 258 дронів знешкодили за ніч
Київ • УНН
Уночі рф випустила по Україні 258 дронів, ракети «Онікс» і балістичні «Іскандер»/KN-23. ППО знищила або придушила 233 повітряних цілі.
росія вночі випустила по Україні балістику, два "Онікси", 258 дронів, збито або придушено один "Онікс", 7 балістичних "Іскандерів"/KN-23, три "Бандеролі" і 222 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 серпня (з 18:00 26 серпня) противник атакував двома протикорабельними ракетами Онікс із ТОТ АР Крим, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Брянської та Курської обл. рф, а також 258 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини - реактивні), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
"Основні напрямки удару - Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено протикорабельну ракету Онікс, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 3 S8000 "Бандероль", а також 222 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півдні, півночі, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Київщину всю ніч атакували російські дрони й балістика, горять склади27.08.26, 09:00 • 1554 перегляди