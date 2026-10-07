У середу посли ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти росії з 2022 року - Reuters

Посли Європейського Союзу в середу, 7 жовтня, схвалять новий масштабний пакет санкцій проти росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейських дипломатів, інформує УНН.

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Зазначається, що пакет включатиме близько ​1650 нових санкційних заяв проти росії, більшість із яких стосується військово-промислового комплексу рф.

Пакет, запропонований зовнішньополітичним органом ЄС, Європейською службою зовнішньої політики, стане найбільшим з часів повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Після схвалення послами списки будуть надіслані міністрам закордонних справ ЄС наступного понеділка для остаточного затвердження - йдеться у статті.

Вказується, що близько 1570 позицій з нових списків - це організації та особи, пов’язані з військово-промисловим комплексом росії. Понад половина з них зосереджена на виробництві ракет. Санкції передбачають заборону на поїздки та транзакції з ЄС, а також заморожування активів.

Нагадаємо

У вересні Євросоюз виключив двох мільярдерів із санкційного списку щодо росії, при цьому продовжив дію санкцій стосовно решти 3000 фізичних і юридичних осіб ще на три роки.

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