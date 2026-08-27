Київщину всю ніч атакували російські дрони й балістика, горять склади
Київ • УНН
На Київщині через нічну атаку пошкоджені склади й приватні будинки. У Бориспільському районі спалахнула пожежа, постраждалих немає.
Київська область усю ніч перебувала під атакою рф дронами та балістикою, пошкоджено склади у двох районах, на одному - пожежа, повідомив у четвер голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.
Ворог всю ніч атакував Київщину ударними дронами та балістикою. У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація, на місці задіяні всі необхідні служби. Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах
За попередньою інформацією, з його слів, постраждалих серед населення немає.
Атака рф на Київ пошкодила гімназію та медзаклад27.08.26, 08:17 • 4826 переглядiв