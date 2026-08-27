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Київщину всю ніч атакували російські дрони й балістика, горять склади

Київ • УНН

 • 1888 перегляди

На Київщині через нічну атаку пошкоджені склади й приватні будинки. У Бориспільському районі спалахнула пожежа, постраждалих немає.

Київщину всю ніч атакували російські дрони й балістика, горять склади
фото ілюстративне

Київська область усю ніч перебувала під атакою рф дронами та балістикою, пошкоджено склади у двох районах, на одному - пожежа, повідомив у четвер голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах, пише УНН.

Ворог всю ніч атакував Київщину ударними дронами та балістикою. У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація, на місці задіяні всі необхідні служби. Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах

- написав Ткаченко.

За попередньою інформацією, з його слів, постраждалих серед населення немає.

Атака рф на Київ пошкодила гімназію та медзаклад27.08.26, 08:17 • 4826 переглядiв

Юлія Шрамко

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