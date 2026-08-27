Атака рф на Київ пошкодила гімназію та медзаклад

Київ зазнав чергової атаки рф, є пошкодження гімназії та медичного закладу, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Внаслідок атаки ворога на столицю в Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медзакладі. У Подільському районі уламки впали в дворі між житловими будинками. Постраждалих наразі немає