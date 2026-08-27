Атака рф на Київ пошкодила гімназію та медзаклад
Київ • УНН
У Шевченківському районі пошкоджено гімназію, у медзакладі вибило вікна. У Подільському районі уламки впали між будинками, постраждалих немає.
фото ілюстративне
Київ зазнав чергової атаки рф, є пошкодження гімназії та медичного закладу, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
Внаслідок атаки ворога на столицю в Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медзакладі. У Подільському районі уламки впали в дворі між житловими будинками. Постраждалих наразі немає
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