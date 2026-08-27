Атака рф на Киев повредила гимназию и медучреждение
Киев • УНН
В Шевченковском районе повреждена гимназия, в медучреждении выбило окна. В Подольском районе обломки упали между домами, пострадавших нет.
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Киев подвергся очередной атаке рф, повреждены гимназия и медицинское учреждение, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
В результате атаки врага на столицу в Шевченковском районе значительно повреждено здание одной из гимназий. Также взрывной волной выбило окна в коммунальном медучреждении. В Подольском районе обломки упали во дворе между жилыми домами. Пострадавших пока нет
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