Атака рф на Киев повредила гимназию и медучреждение

Киев подвергся очередной атаке рф, повреждены гимназия и медицинское учреждение, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

В результате атаки врага на столицу в Шевченковском районе значительно повреждено здание одной из гимназий. Также взрывной волной выбило окна в коммунальном медучреждении. В Подольском районе обломки упали во дворе между жилыми домами. Пострадавших пока нет