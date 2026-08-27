Россияне атаковали Киев и ряд городов Украины, применили баллистику, а в столице работала ПВО

В ночь на 27 августа российские войска атаковали Киев и ряд городов Украины, в частности применив баллистические ракеты. В столице прозвучала серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, КГВА и местные власти, пишет УНН.

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В Киеве объявили воздушную тревогу после того, как Воздушные силы предупредили о баллистической ракете из Черниговской области, направлявшейся в сторону столицы. Впоследствии военные сообщили еще об одной ракете, которая двигалась в сторону Киева, а затем — о новой волне баллистических ракет.

В столице прозвучала серия взрывов. По данным КГВА, в Подольском районе зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Другие регионы

Во время атаки об угрозе применения баллистического оружия также сообщали в Полтавской области. Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич призвал жителей находиться в безопасных местах.

В Запорожской области начальник ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе применения баллистического оружия и взрывах. По его словам, в области работали силы ПВО.

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Кроме того, местные власти сообщили о последствиях российской атаки на Кривой Рог. По предварительным данным, два человека получили ранения в результате удара по промышленному предприятию.

Еще вечером 26 августа российские войска нанесли массированный удар по Роменской общине Сумской области. По предварительным данным, враг направил по общине девять беспилотников. Часть БПЛА была уничтожена, однако зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

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