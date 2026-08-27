Россия атаковала Запорожье, трое человек получили ранения
Киев • УНН
В Запорожье в результате российской атаки ранены двое мужчин и женщина. Повреждены автомобиль и здания, на месте вспыхнул пожар.
В Запорожье в результате российской атаки пострадали три человека, также повреждены автомобиль и несколько зданий. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, пишет УНН.
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По его словам, среди пострадавших — двое мужчин и женщина. Всем троим оказали необходимую медицинскую помощь.
В результате атаки также повреждены автомобиль и несколько зданий. На месте удара возник пожар.
Информация о последствиях атаки уточняется.
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