Украинские военные "минуснули" на Покровском направлении 47 оккупантов — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 172 боевых столкновения. Украинские военные ликвидировали на Покровском направлении 47 оккупантов, еще 15 — ранены, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 62 авиационных удара, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5898 дронов-камикадзе и осуществил 1532 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском направлении наступательной активности врага не зафиксировано.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Избицкого, Захаровки, Малой Волчьей и Варваровки; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отбили один штурм противника в районе Ковшаровки.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отбили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах Новоселовки и Лимана.

Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районе Миньковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 12 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Николаевки и Осикового; еще одно боестолкновение продолжается.

Всего 23 атаки отбиты на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Белицкое, Водянское, Доброполье, Новогришино, Сергеевка и Молодецкое. Одна атака продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 47 оккупантов, еще 15 — ранены; уничтожены 15 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, один склад боеприпасов и 41 укрытие врага. Повреждены пять единиц автомобильной техники, четыре единицы специальной техники, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 155 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 196 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Одиннадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижевка, Долинка, Ровное, Копани, Егоровка, Новоселовка и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Плавней.

На Славянском, Александровском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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