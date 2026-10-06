Украинские военные "минуснули" на Покровском направлении 47 оккупантов — Генштаб
Киев • УНН
С начала суток произошло 172 боевых столкновения, враг нанес 62 авиаудара и осуществил 1532 обстрела. На Покровском направлении ликвидировано 47 оккупантов.
Всего с начала этих суток на фронте произошло 172 боевых столкновения. Украинские военные ликвидировали на Покровском направлении 47 оккупантов, еще 15 — ранены, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Противник нанес 62 авиационных удара, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5898 дронов-камикадзе и осуществил 1532 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском направлении наступательной активности врага не зафиксировано.
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Избицкого, Захаровки, Малой Волчьей и Варваровки; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении Силы обороны отбили один штурм противника в районе Ковшаровки.
На Лиманском направлении наши защитники успешно отбили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах Новоселовки и Лимана.
Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районе Миньковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отбили 12 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Николаевки и Осикового; еще одно боестолкновение продолжается.
Всего 23 атаки отбиты на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Белицкое, Водянское, Доброполье, Новогришино, Сергеевка и Молодецкое. Одна атака продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 47 оккупантов, еще 15 — ранены; уничтожены 15 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, один склад боеприпасов и 41 укрытие врага. Повреждены пять единиц автомобильной техники, четыре единицы специальной техники, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 155 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 196 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Одиннадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижевка, Долинка, Ровное, Копани, Егоровка, Новоселовка и Чаривное.
На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Плавней.
На Славянском, Александровском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
Еще более полутора тысяч за сутки: потери России в войне достигли 1,544 млн военнослужащих — Генштаб06.10.26, 07:43 • 4630 просмотров