$45.060.0750.480.05
ukenru
19:54 • 678 просмотра
Воздушные силы зафиксировали взлёт трёх вражеских бомбардировщиков Ту-160
19:24 • 2654 просмотра
Украинские военные "минуснули" на Покровском направлении 47 оккупантов — Генштаб
18:06 • 11960 просмотра
В Украину скоро вернутся дожди — сколько солнечных дней впереди
17:45 • 11878 просмотра
К проекту Госбюджета-2027 подали 5236 поправок — в Раде заявили о рекорде
16:54 • 16736 просмотра
Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"Photo
14:14 • 18336 просмотра
В Украине начнутся сокращения в госорганах, заместителей у министров станет меньше на 20%
6 октября, 13:57 • 15695 просмотра
рф обязали выплатить ПриватБанку более 327 млн долларов за незаконную экспроприацию активов в Крыму
6 октября, 13:06 • 16960 просмотра
Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба НАТО — при чем здесь поставки оружия Украине
Эксклюзив
6 октября, 13:03 • 24251 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 14118 просмотра
Тест для НАТО и «маленькая победа» — начнёт ли Россия новый конфликт в Балтийском регионе и готов ли Альянс дать отпор
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.8м/с
61%
749мм
Популярные новости
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке6 октября, 10:53 • 27744 просмотра
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo6 октября, 11:19 • 26717 просмотра
Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта6 октября, 13:25 • 13708 просмотра
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства6 октября, 13:38 • 21881 просмотра
В Ковеле мужчина взял топор с витрины гипермаркета и ранил трёх человек14:50 • 18271 просмотра
публикации
Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"Photo16:54 • 16731 просмотра
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства6 октября, 13:38 • 21926 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
6 октября, 13:03 • 24250 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 76668 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 70922 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марин Ле Пен
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Секретный гонорар и почти 18 млн долларов из бюджета: в Грузии попытались подсчитать стоимость концерта Канье Уэста17:34 • 5386 просмотра
"Будто утратил способность формулировать слова" — нобелевский лауреат по медицине Дейссерот рассказал, как узнал о победе16:20 • 8318 просмотра
Линию электропередачи планируют построить между Румынией и Молдовой, её назовут в честь Трампа15:35 • 9966 просмотра
В США против McDonald's подали коллективный иск — в чём обвиняют и какова позиция компании6 октября, 13:46 • 12917 просмотра
Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта6 октября, 13:25 • 13753 просмотра
Актуальное
Хранитель
BFM TV
Микоян МиГ-29
«Калибр» (семейство ракет)
The New York Times

Украинские военные "минуснули" на Покровском направлении 47 оккупантов — Генштаб

Киев • УНН

 • 2654 просмотра

С начала суток произошло 172 боевых столкновения, враг нанес 62 авиаудара и осуществил 1532 обстрела. На Покровском направлении ликвидировано 47 оккупантов.

Украинские военные "минуснули" на Покровском направлении 47 оккупантов — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 172 боевых столкновения. Украинские военные ликвидировали на Покровском направлении 47 оккупантов, еще 15 — ранены, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 62 авиационных удара, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5898 дронов-камикадзе и осуществил 1532 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском направлении наступательной активности врага не зафиксировано.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Избицкого, Захаровки, Малой Волчьей и Варваровки; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отбили один штурм противника в районе Ковшаровки.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отбили четыре попытки захватчиков продвинуться в районах Новоселовки и Лимана.

Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районе Миньковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 12 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Николаевки и Осикового; еще одно боестолкновение продолжается.

Всего 23 атаки отбиты на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Белицкое, Водянское, Доброполье, Новогришино, Сергеевка и Молодецкое. Одна атака продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 47 оккупантов, еще 15 — ранены; уничтожены 15 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, один склад боеприпасов и 41 укрытие врага. Повреждены пять единиц автомобильной техники, четыре единицы специальной техники, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 155 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 196 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Одиннадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижевка, Долинка, Ровное, Копани, Егоровка, Новоселовка и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Плавней.

На Славянском, Александровском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Еще более полутора тысяч за сутки: потери России в войне достигли 1,544 млн военнослужащих — Генштаб06.10.26, 07:43 • 4630 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина