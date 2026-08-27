росія атакувала Запоріжжя, троє людей дістали поранення

У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали троє людей, також пошкоджено автомобіль та кілька будівель. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

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За його словами, серед постраждалих - двоє чоловіків та жінка. Усім трьом надали необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки також пошкоджено автомобіль та кілька будівель. На місці удару виникла пожежа.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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