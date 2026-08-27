росія атакувала Запоріжжя, троє людей дістали поранення
Київ • УНН
У Запоріжжі внаслідок російської атаки поранені двоє чоловіків і жінка. Пошкоджено автомобіль та будівлі, на місці спалахнула пожежа.
У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали троє людей, також пошкоджено автомобіль та кілька будівель. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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За його словами, серед постраждалих - двоє чоловіків та жінка. Усім трьом надали необхідну медичну допомогу.
Внаслідок атаки також пошкоджено автомобіль та кілька будівель. На місці удару виникла пожежа.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
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