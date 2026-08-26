росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка
Київ • УНН
Війська рф атакували Роменську громаду дев’ятьма дронами. Загинула 66-річна жінка, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.
російські війська ввечері 26 серпня завдали масованого удару по Роменській громаді Сумської області, попередньо застосувавши дев’ять безпілотників. Унаслідок атаки загинула 66-річна жінка, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу, повідомила Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Частину російських дронів українські сили знищили, однак зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.
Один із ударів припав на житловий будинок. Унаслідок атаки загинула 66-річна жінка.
Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Масштаби пошкоджень у громаді наразі уточнюються.
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: під удар могли потрапити будівля "мвс днр"26.08.26, 17:58 • 2890 переглядiв