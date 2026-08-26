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росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка
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росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Війська рф атакували Роменську громаду дев’ятьма дронами. Загинула 66-річна жінка, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.

росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка

російські війська ввечері 26 серпня завдали масованого удару по Роменській громаді Сумської області, попередньо застосувавши дев’ять безпілотників. Унаслідок атаки загинула 66-річна жінка, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу, повідомила Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі

Частину російських дронів українські сили знищили, однак зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.

Один із ударів припав на житловий будинок. Унаслідок атаки загинула 66-річна жінка.

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Масштаби пошкоджень у громаді наразі уточнюються.

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Степан Гафтко

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