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Економіст (журнал)

В окупованому Донецьку пролунали вибухи: під удар могли потрапити будівля "мвс днр"

Київ • УНН

 • 60 перегляди

В окупованому Донецьку пролунали вибухи в різних районах, зокрема біля ТЦ "Донецьк сіті". Рух на деяких вулицях обмежили.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи: під удар могли потрапити будівля "мвс днр"

В окупованому Донецьку пролунали вибухи. Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про "щільні прильоти", передає УНН.

Деталі

За даними "АТЕШ" було гучно в різних районах окупованого Донецька. У тому числі в районі біля ТЦ "Донецьк сіті".

Крім того, партизани повідомляють, що прилетіти могло до однієї з будівель "мвс днр".

Додамо

У пабліках окупованого Донецька повідомляють, що у місті частково обмежено рух на деяких вулицях.

Жителів окупованого міста закликали "не заважати рятувальникам працювати".

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Антоніна Туманова

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