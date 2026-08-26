В окупованому Донецьку пролунали вибухи: під удар могли потрапити будівля "мвс днр"
Київ • УНН
В окупованому Донецьку пролунали вибухи в різних районах, зокрема біля ТЦ "Донецьк сіті". Рух на деяких вулицях обмежили.
В окупованому Донецьку пролунали вибухи. Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про "щільні прильоти", передає УНН.
Деталі
За даними "АТЕШ" було гучно в різних районах окупованого Донецька. У тому числі в районі біля ТЦ "Донецьк сіті".
Крім того, партизани повідомляють, що прилетіти могло до однієї з будівель "мвс днр".
Додамо
У пабліках окупованого Донецька повідомляють, що у місті частково обмежено рух на деяких вулицях.
Жителів окупованого міста закликали "не заважати рятувальникам працювати".
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