Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-Day

Жовтень 2026 року стане одним із найнасиченіших місяців року для ігрової індустрії. Вже у вівторок, 6 жовтня, геймери отримають можливість пограти у масштабний приквел культової франшизи Gears of War. Шутер Gears of War: E-Day перенесе гравців за 14 років до оригінальної гри, а у центрі історії опиняються молоді Маркус Фенікс і Домінік Сантьяго, пише УНН.

Деталі

Gears of War: E-Day повертає гравців до витоків серії та розповідає про день, коли людство вперше зіткнулося з навалою Саранчі. Події відбуваються за 14 років до оригінальної Gears of War, а в центрі історії опиняються молоді Маркус Фенікс і Домінік Сантьяго. Гравцям доведеться пережити перші години Emergence Day, коли звичайне місто за лічені хвилини перетворюється на поле бою.

Перша серія гри вийшла у далекому 2007 році. За сюжетом, який розгортається на планеті Сера, людство воювало між собою за енергоресурс - Емульсію (сяючу підземну рідину). У цій війні перемогла Коаліція Об'єднаних Держав. Лише через кілька днів після укладення довгоочікуваного миру з-під землі раптово напали орди монстрів - Сарана. У перший же день загинула чверть населення планети.

У розпачі Коаліція активувала супутникову зброю "Молот Світанку" (Hammer of Dawn). Зброя спалила великі міста та знищила мільярди людей і Сарану, але не вирішила проблему: монстри заховалися глибоко під землею.

Через 14 років після Дня Прориву колишній сержант Маркус Фенікс, який відбував термін у в'язниці за дезертирство, звільнений своїм другом Домініком "Домом" Сантьяго.

Маркуса зараховують до загону "Дельта". Їхня мета - проникнути в підземні тунелі Сарани та активувати Світломасову бомбу, щоб знищити лігво ворога.

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Нова частина отримає рушій Unreal Engine 5, завдяки чому розробники значно підвищили деталізацію оточення, освітлення та самих персонажів. В основі залишаються знайомі за серією перестрілки з укриттів, але E-Day робить їх більш динамічними завдяки додатковій вертикальності та можливостям пересування.

Зазначимо, гра вийде лише на ПК та Xbox Series S | X, а тому у гру не можна буде пограти на PlayStation. Розробники Gears of War: E-Day вважають ексклюзивність Xbox перевагою, оскільки вона дозволила зосередитися на одній апаратній платформі та досягти високої графічної якості при 60 FPS із апаратним трасуванням променів.

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Для команди The Coalition рішення Microsoft повернутися до політики ексклюзивів стало приводом для гордості. Креативний директор Метт Сірсі та арт-директор Ар’ян Хенбек вважають можливість представити такий проєкт підтвердженням технічної майстерності студії.

За словами авторів, робота з обмеженим набором обладнання дозволила не витрачати ресурси на адаптацію гри під безліч платформ і витиснути максимум із Unreal Engine 5. Серед технологій використовуються MegaLights, що дозволяє одночасно освітлювати сцени сотнями динамічних джерел світла, та глобальне освітлення Lumen.

"Так ми можемо забезпечити високу якість", - зазначили розробники.

За їхніми словами, вражаюча графіка, плавна анімація завдяки системі зіставлення рухів та фотореалістичні кат-сцени, що створюються в реальному часі, стали можливими завдяки пріоритету якості, а не прагненню випустити гру на кожній конкурентній платформі.

Мінімальні характеристики:

ОС: Windows 10 64-bit 22H 19045.7291;

процесор: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7‑6850K / i5‑10400;

оперативна пам’ять: 12 GB ОП;

відеокарта: Hardware Ray Tracing capable GPU is required. NVIDIA GeForce RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX 9060;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 115 GB доступного місця.

Для більш комфортної гри рекомендується мати наступні характеристики:

ОС: Windows 11 64bit (25H2);

процесор: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K;

оперативна пам’ять: 16 GB ОП;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 / NVIDIA GeForce RTX 3060ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX 9060 XT;

місце на диску: 115 GB доступного місця.

Вартість гри в Україні стартує від 2299 гривень. До слова, геймери, які оформили передзамовлення, отримали можливість пограти у гру за тиждень до релізу, і, за даними SteamDB, у перший день попереднього доступу пікова кількість гравців у мережі перевищила позначку в 20 тисяч осіб - це майже вдвічі краще за результат Gears 5.

Для порівняння: у грі Gears of War: Reloaded, що вийшла у 2025 році, на піку одночасно грали менше ніж 5 тисяч осіб.

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