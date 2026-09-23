Зірка НБА Адамс очікує погіршення результатів у спорті через вихід GTA 6

Стівен Адамс / Imagn Images

Центровий "Х’юстон Рокетс" Стівен Адамс пожартував, що в листопаді рівень гри в НБА та і в решті ліг може знизитися через вихід GTA VI. Про це Адамс заявив під час пресконференції команди, передає УНН.

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Під час пресконференції Стівена Адамса запитали, які комп’ютерні ігри полюбляє баскетболіст, на що він відповів, що любить шутери, тоді як його партнери по команді надають перевагу спортивним симуляторам.

Вони (мої друзі - ред.) зазвичай не дуже часто грають у такі ігри. Скажу так, що вам варто очікувати, що в листопаді результати ліги в цілому впадуть. GTA виходить. Тож спостерігай за НФЛ (ліга американського футболу - ред.), спостерігай за лігами, і дивися, як буде падати їх результативність - сказав Адамс.

Він додав, що у листопаді впадуть результати не лише гравців, але й тренерських штабів.

Тренерська робота та аналітика скаутів у листопаді будуть просто жахливими. Це стосується лише листопада, але в грудні вони мають відскочити - додав Адамс.

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