"Ми зовсім не так хотіли, щоб ви побачили гру" - у Rockstar відреагували на масштабний витік GTA VI

$44.670.0352.090.07
ukenru
14:09 • 7390 перегляди
Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55
13:41 • 7500 перегляди
Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні
12:49 • 6916 перегляди
Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel
11:45 • 22512 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto
26 серпня, 08:38 • 27550 перегляди
У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 40747 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:17 • 22949 перегляди
Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році
Ексклюзив
26 серпня, 07:05 • 33061 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
26 серпня, 05:39 • 26083 перегляди
Українські дрони FP-1 уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і Wildberries у тамбовській області - Fire PointVideo
26 серпня, 04:52 • 29744 перегляди
Ранковий удар по Чернігову: загинули жінка та 4-річна дівчинка, 14-річну дитину госпіталізували
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2.4м/с
38%
753мм
Популярнi новини
Сильна пожежа перекрила рух на одній з вулиць у КиєвіPhoto26 серпня, 05:32 • 16439 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo26 серпня, 06:00 • 30970 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto26 серпня, 06:30 • 29157 перегляди
Адміністрація Трампа призупинила записи на візові співбесіди по всьому світу26 серпня, 07:38 • 4486 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto13:15 • 10535 перегляди
Публікації
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto13:15 • 10596 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto11:45 • 22515 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 40752 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
26 серпня, 07:05 • 33065 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto26 серпня, 06:30 • 29220 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Джон Реткліфф (політик)
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Польща
Донецька область
Китай
Непал
Реклама
УНН Lite
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 33715 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 32894 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 35335 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 71714 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 71898 перегляди
Актуальне
Опалення
Instagram
Facebook
Соціальна мережа
Економіст (журнал)

"Ми зовсім не так хотіли, щоб ви побачили гру" - у Rockstar відреагували на масштабний витік GTA VI

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Rockstar підтвердила витік геймплею GTA VI та заявила, що команда майже завершила розробку. Розширений огляд гри покажуть 27 серпня.

"Ми зовсім не так хотіли, щоб ви побачили гру" - у Rockstar відреагували на масштабний витік GTA VI

Компанія Rockstar Games підтвердила витік матеріалів, пов’язаних із новою GTA VI, зазначивши, що передчасна поява робочих матеріалів у мережі засмутила команду, оскільки вона прагнула презентувати гру у зовсім іншому форматі після років очікування. Про це йдеться у заяві компанії в Х, передає УНН

Усім привіт, ми знаємо, що багато хто з вас чекав новин від нас щодо подій минулого тижня. Сказати, що витік відео геймплею Grand Theft Auto VI таким чином розбив серце нашій команді - це нічого не сказати, і це зовсім не те, як ми планували показати вам гру після стількох років. Нам дуже прикро, що все зайняло так багато часу - від завершення розробки гри (ми вже майже біля мети) до публікації нових подробиць та офіційного геймплею, а також надання спільноті всього, що ви хочете знати 

- йдеться у заяві компанії. 

Розробники нагадали, що завтра всі побачать розширений огляд гри, зазначивши, що підготовка зайняла більше часу, ніж планувалося. 

Але, як і з усім, що ми робимо, ми знаємо, що повинні перевершити ваші очікування, і ми налаштовані надати якість того рівня, якого ви очікуєте та заслуговуєте. Хоча дуже прикро, що на враження від гри можуть вплинути деякі спойлери, ми сподіваємося, що всі зачекають ще трохи, щоб особисто оцінити гру 19 листопада 

- додали розробники. 

Розробники подякували спільноті, яка звернулась із словами підтримки минулого тижня. 

Доповнення

Минулого тижня угруповання CyberLeek опублікувало пост (вже видалений) на платформі X, в якому зобов'язується оприлюднити весь архів злитого геймплею, якщо Rockstar Games не виконає умову щодо "виправлення завданої шкоди" та вибачення перед спільнотою.

Група хакерів чітко сформулювала свої вимоги у маніфесті, в якому наведено три "заповіді": "Не продавай цифрових попередніх замовлень", "Не продавай підроблених DLC для одиночної гри" та "Зберігай контент для одиночної гри".

Хакери виклали у мережу короткий відеоролик, на якому головний герой Джейсон грає у баскетбол та бере участь у вуличних бійках. 

Нагадаємо 

GTA VI, як очікується, вийде 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 та Xbox Series X|S за ціною від 79,99 доларів. Це стосується базової однокористувацької гри. Grand Theft Auto V була на 10 доларів дешевша. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition "посилює враження" від базової гри завдяки "ексклюзивній колекції преміальних транспортних засобів, зброї, одягу та екшену, що охоплюють усі аспекти історії Джейсона та Люсії", за даними Rockstar. Ця версія коштуватиме 99,99 доларів.

Netflix анонсував презентацію Grand Theft Auto VI від Rockstar Games, яка відбудеться 27 серпня о 22:00 за Києвом. 

Павло Башинський

СуспільствоТехнології
Netflix