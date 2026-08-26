"Ми зовсім не так хотіли, щоб ви побачили гру" - у Rockstar відреагували на масштабний витік GTA VI

Компанія Rockstar Games підтвердила витік матеріалів, пов’язаних із новою GTA VI, зазначивши, що передчасна поява робочих матеріалів у мережі засмутила команду, оскільки вона прагнула презентувати гру у зовсім іншому форматі після років очікування. Про це йдеться у заяві компанії в Х, передає УНН.

Усім привіт, ми знаємо, що багато хто з вас чекав новин від нас щодо подій минулого тижня. Сказати, що витік відео геймплею Grand Theft Auto VI таким чином розбив серце нашій команді - це нічого не сказати, і це зовсім не те, як ми планували показати вам гру після стількох років. Нам дуже прикро, що все зайняло так багато часу - від завершення розробки гри (ми вже майже біля мети) до публікації нових подробиць та офіційного геймплею, а також надання спільноті всього, що ви хочете знати