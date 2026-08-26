"Ми зовсім не так хотіли, щоб ви побачили гру" - у Rockstar відреагували на масштабний витік GTA VI
Київ • УНН
Rockstar підтвердила витік геймплею GTA VI та заявила, що команда майже завершила розробку. Розширений огляд гри покажуть 27 серпня.
Компанія Rockstar Games підтвердила витік матеріалів, пов’язаних із новою GTA VI, зазначивши, що передчасна поява робочих матеріалів у мережі засмутила команду, оскільки вона прагнула презентувати гру у зовсім іншому форматі після років очікування. Про це йдеться у заяві компанії в Х, передає УНН.
Усім привіт, ми знаємо, що багато хто з вас чекав новин від нас щодо подій минулого тижня. Сказати, що витік відео геймплею Grand Theft Auto VI таким чином розбив серце нашій команді - це нічого не сказати, і це зовсім не те, як ми планували показати вам гру після стількох років. Нам дуже прикро, що все зайняло так багато часу - від завершення розробки гри (ми вже майже біля мети) до публікації нових подробиць та офіційного геймплею, а також надання спільноті всього, що ви хочете знати
Розробники нагадали, що завтра всі побачать розширений огляд гри, зазначивши, що підготовка зайняла більше часу, ніж планувалося.
Але, як і з усім, що ми робимо, ми знаємо, що повинні перевершити ваші очікування, і ми налаштовані надати якість того рівня, якого ви очікуєте та заслуговуєте. Хоча дуже прикро, що на враження від гри можуть вплинути деякі спойлери, ми сподіваємося, що всі зачекають ще трохи, щоб особисто оцінити гру 19 листопада
Розробники подякували спільноті, яка звернулась із словами підтримки минулого тижня.
Доповнення
Минулого тижня угруповання CyberLeek опублікувало пост (вже видалений) на платформі X, в якому зобов'язується оприлюднити весь архів злитого геймплею, якщо Rockstar Games не виконає умову щодо "виправлення завданої шкоди" та вибачення перед спільнотою.
Група хакерів чітко сформулювала свої вимоги у маніфесті, в якому наведено три "заповіді": "Не продавай цифрових попередніх замовлень", "Не продавай підроблених DLC для одиночної гри" та "Зберігай контент для одиночної гри".
Хакери виклали у мережу короткий відеоролик, на якому головний герой Джейсон грає у баскетбол та бере участь у вуличних бійках.
Нагадаємо
GTA VI, як очікується, вийде 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 та Xbox Series X|S за ціною від 79,99 доларів. Це стосується базової однокористувацької гри. Grand Theft Auto V була на 10 доларів дешевша. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition "посилює враження" від базової гри завдяки "ексклюзивній колекції преміальних транспортних засобів, зброї, одягу та екшену, що охоплюють усі аспекти історії Джейсона та Люсії", за даними Rockstar. Ця версія коштуватиме 99,99 доларів.
Netflix анонсував презентацію Grand Theft Auto VI від Rockstar Games, яка відбудеться 27 серпня о 22:00 за Києвом.