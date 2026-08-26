"Мы совсем не хотели, чтобы вы увидели игру именно так" — в Rockstar отреагировали на масштабную утечку GTA VI
Киев • УНН
Rockstar подтвердила утечку геймплея GTA VI и заявила, что команда почти завершила разработку. Расширенный обзор игры покажут 27 августа.
Компания Rockstar Games подтвердила утечку материалов, связанных с новой GTA VI, отметив, что преждевременное появление рабочих материалов в сети расстроило команду, поскольку она стремилась представить игру в совершенно другом формате после многих лет ожидания. Об этом говорится в заявлении компании в X, передает УНН.
Всем привет, мы знаем, что многие из вас ждали от нас новостей о событиях прошлой недели. Сказать, что утечка видео игрового процесса Grand Theft Auto VI таким образом разбила сердце нашей команде, — ничего не сказать, и это совсем не то, как мы планировали показать вам игру после стольких лет. Нам очень жаль, что все это заняло так много времени — от завершения разработки игры (мы уже почти у цели) до публикации новых подробностей и официального игрового процесса, а также предоставления сообществу всего, что вы хотите знать
Разработчики напомнили, что завтра все увидят расширенный обзор игры, отметив, что подготовка заняла больше времени, чем планировалось.
Но, как и со всем, что мы делаем, мы знаем, что должны превзойти ваши ожидания, и полны решимости обеспечить качество того уровня, которого вы ожидаете и заслуживаете. Хотя очень жаль, что на впечатление от игры могут повлиять некоторые спойлеры, мы надеемся, что все подождут еще немного, чтобы лично оценить игру 19 ноября
Разработчики поблагодарили сообщество, которое обратилось со словами поддержки на прошлой неделе.
Дополнение
На прошлой неделе группировка CyberLeek опубликовала пост (уже удаленный) на платформе X, в котором обязуется обнародовать весь архив слитого игрового процесса, если Rockstar Games не выполнит условие о "возмещении нанесенного ущерба" и не принесет извинения сообществу.
Группа хакеров четко сформулировала свои требования в манифесте, в котором приведены три "заповеди": "Не продавай цифровые предварительные заказы", "Не продавай поддельные DLC для одиночной игры" и "Сохраняй контент для одиночной игры".
Хакеры выложили в сеть короткий видеоролик, на котором главный герой Джейсон играет в баскетбол и участвует в уличных драках.
Напомним
Ожидается, что GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене от 79,99 доллара. Это касается базовой однопользовательской игры. Grand Theft Auto V была на 10 долларов дешевле. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition "усиливает впечатления" от базовой игры благодаря "эксклюзивной коллекции премиальных транспортных средств, оружия, одежды и экшена, охватывающих все аспекты истории Джейсона и Люсии", согласно данным Rockstar. Эта версия будет стоить 99,99 доллара.
Netflix анонсировал презентацию Grand Theft Auto VI от Rockstar Games, которая состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени.