"Мы совсем не хотели, чтобы вы увидели игру именно так" — в Rockstar отреагировали на масштабную утечку GTA VI

Компания Rockstar Games подтвердила утечку материалов, связанных с новой GTA VI, отметив, что преждевременное появление рабочих материалов в сети расстроило команду, поскольку она стремилась представить игру в совершенно другом формате после многих лет ожидания. Об этом говорится в заявлении компании в X, передает УНН.

Всем привет, мы знаем, что многие из вас ждали от нас новостей о событиях прошлой недели. Сказать, что утечка видео игрового процесса Grand Theft Auto VI таким образом разбила сердце нашей команде, — ничего не сказать, и это совсем не то, как мы планировали показать вам игру после стольких лет. Нам очень жаль, что все это заняло так много времени — от завершения разработки игры (мы уже почти у цели) до публикации новых подробностей и официального игрового процесса, а также предоставления сообществу всего, что вы хотите знать — говорится в заявлении компании.

Разработчики напомнили, что завтра все увидят расширенный обзор игры, отметив, что подготовка заняла больше времени, чем планировалось.

Но, как и со всем, что мы делаем, мы знаем, что должны превзойти ваши ожидания, и полны решимости обеспечить качество того уровня, которого вы ожидаете и заслуживаете. Хотя очень жаль, что на впечатление от игры могут повлиять некоторые спойлеры, мы надеемся, что все подождут еще немного, чтобы лично оценить игру 19 ноября — добавили разработчики.

Разработчики поблагодарили сообщество, которое обратилось со словами поддержки на прошлой неделе.

Дополнение

На прошлой неделе группировка CyberLeek опубликовала пост (уже удаленный) на платформе X, в котором обязуется обнародовать весь архив слитого игрового процесса, если Rockstar Games не выполнит условие о "возмещении нанесенного ущерба" и не принесет извинения сообществу.

Группа хакеров четко сформулировала свои требования в манифесте, в котором приведены три "заповеди": "Не продавай цифровые предварительные заказы", "Не продавай поддельные DLC для одиночной игры" и "Сохраняй контент для одиночной игры".

Хакеры выложили в сеть короткий видеоролик, на котором главный герой Джейсон играет в баскетбол и участвует в уличных драках.

Напомним

Ожидается, что GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене от 79,99 доллара. Это касается базовой однопользовательской игры. Grand Theft Auto V была на 10 долларов дешевле. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition "усиливает впечатления" от базовой игры благодаря "эксклюзивной коллекции премиальных транспортных средств, оружия, одежды и экшена, охватывающих все аспекты истории Джейсона и Люсии", согласно данным Rockstar. Эта версия будет стоить 99,99 доллара.

Netflix анонсировал презентацию Grand Theft Auto VI от Rockstar Games, которая состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени.