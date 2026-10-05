Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden Boy

Итальянская газета Tuttosport опубликовала список из 25 номинантов на награду Golden Boy 2026, которую ежегодно получает лучший молодой футболист Европы в возрасте до 21 года. В список 25 финалистов вошли игроки из 14 стран, среди которых лидирует Испания, а среди лиг — Английская Премьер-лига, тогда как "Барселона" является клубом с наибольшим количеством представителей, передает УНН.

Детали

В список вошли 20 лучших игроков октябрьского обновления рейтинга European Golden Boy Top 100 от Transfermarkt, а также пять футболистов, получивших wild card.

Первое место и главный фаворит на награду — испанец каталонской "Барселоны" Пау Кубарси, который был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

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На втором месте расположился партнер Кубарси по "Барсе" — Ламин Ямаль, однако он не может получить награду, поскольку по правилам премии один футболист не может выиграть Golden Boy дважды. Ямаль выиграл награду в 2024 году.

Тройку претендентов замыкает опорник "Манчестер Сити" Аюб Буадди, который этим летом перешел в стан "горожан" за 95 млн евро.

Далее расположились победитель Лиги чемпионов в составе "ПСЖ" Уоррен Заир-Эмери и вингер одноклубника Андрея Лунина по "Реалу" Ян Диамонде.

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Далее идут хорват Лука Вушкович из "Брайтона", датчанин Виктор Фрохольдт из "Порту", англичанин из "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли, бразилец Райан из "Борнмута", а замыкает десятку нидерландец из "Челси" — Йоррел Хато.

В топ-10–20 расположились:

Леннарт Карл (Германия, «Бавария»);

Эстевао (Бразилия, «Челси»);

Эндрик (Бразилия, «Реал»);

Эли Крупи (Франция, «Борнмут»);

Джанлука Престианни (Аргентина, «Бенфика»);

Константинос Карекас (Греция, «Боруссия» Дортмунд);

Саид Эль-Мала (Германия, «Кельн»)”

Хон Мартин (Испания, «Реал Сосьедад»);

Марк Берналь (Испания, «Барселона»);

Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина, «Ювентус»);

Финн Ельч (Германия, «Штутгарт»).

Редакция Tuttosport также выбрала еще 5 номинантов на награду в этом сезоне (Wild-card):

Хараламбос Костулас (Греция, «Брайтон»);

Жоан Гаду (Франция, «Боруссия Дортмунд»);

Франко Мастантуоно (Аргентина, «Фиорентина»);

Родриго Мора (Португалия, «Рома»);

Хави Эспарт (Испания, «Барселона»).

Дополнение

"Golden Boy" — ежегодная награда, которая вручается лучшему молодому игроку года в Европе. Все номинанты должны быть младше 21 года и выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. Награда вручается каждый год, начиная с 2003 года, итальянской газетой Tuttosport.

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