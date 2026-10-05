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Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden Boy

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Пау Кубарси стал главным фаворитом Golden Boy 2026, а Ламин Ямаль не претендует на победу из-за предыдущей награды. Лауреата объявят в ноябре.

Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden Boy

Итальянская газета Tuttosport опубликовала список из 25 номинантов на награду Golden Boy 2026, которую ежегодно получает лучший молодой футболист Европы в возрасте до 21 года. В список 25 финалистов вошли игроки из 14 стран, среди которых лидирует Испания, а среди лиг — Английская Премьер-лига, тогда как "Барселона" является клубом с наибольшим количеством представителей, передает УНН

Детали

В список вошли 20 лучших игроков октябрьского обновления рейтинга European Golden Boy Top 100 от Transfermarkt, а также пять футболистов, получивших wild card.

Первое место и главный фаворит на награду — испанец каталонской "Барселоны" Пау Кубарси, который был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. 

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На втором месте расположился партнер Кубарси по "Барсе" — Ламин Ямаль, однако он не может получить награду, поскольку по правилам премии один футболист не может выиграть Golden Boy дважды. Ямаль выиграл награду в 2024 году. 

Тройку претендентов замыкает опорник "Манчестер Сити" Аюб Буадди, который этим летом перешел в стан "горожан" за 95 млн евро. 

Далее расположились победитель Лиги чемпионов в составе "ПСЖ" Уоррен Заир-Эмери и вингер одноклубника Андрея Лунина по "Реалу" Ян Диамонде. 

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Далее идут хорват Лука Вушкович из "Брайтона", датчанин Виктор Фрохольдт из "Порту", англичанин из "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли, бразилец Райан из "Борнмута", а замыкает десятку нидерландец из "Челси" — Йоррел Хато.

В топ-10–20 расположились

  • Леннарт Карл (Германия, «Бавария»);
    • Эстевао (Бразилия, «Челси»);
      • Эндрик (Бразилия, «Реал»);
        • Эли Крупи (Франция, «Борнмут»);
          • Джанлука Престианни (Аргентина, «Бенфика»);
            • Константинос Карекас (Греция, «Боруссия» Дортмунд);
              • Саид Эль-Мала (Германия, «Кельн»)”
                • Хон Мартин (Испания, «Реал Сосьедад»);
                  • Марк Берналь (Испания, «Барселона»);
                    • Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина, «Ювентус»);
                      • Финн Ельч  (Германия, «Штутгарт»). 

                        Редакция Tuttosport также выбрала еще 5 номинантов на награду в этом сезоне (Wild-card):

                        • Хараламбос Костулас (Греция, «Брайтон»);
                          • Жоан Гаду (Франция, «Боруссия Дортмунд»);
                            • Франко Мастантуоно (Аргентина, «Фиорентина»);
                              • Родриго Мора (Португалия, «Рома»);
                                • Хави Эспарт (Испания, «Барселона»).

                                  Дополнение

                                  "Golden Boy" — ежегодная награда, которая вручается лучшему молодому игроку года в Европе. Все номинанты должны быть младше 21 года и выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. Награда вручается каждый год, начиная с 2003 года, итальянской газетой Tuttosport.

                                  Первым обладателем награды стал Рафаэль ван дер Варт из "Аякса", о котором не знает украинский форвард Артем Степанов. 

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                                  Победителя Golden Boy 2026 определит международное жюри из 50 журналистов. Имя лауреата планируют объявить в ноябре.

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                                  Павел Башинский

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