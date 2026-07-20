ФИФА объявила лучших игроков чемпионата мира
Киев • УНН
Родри признан лучшим игроком чемпионата мира. Унаи Симон получил «Золотую перчатку», а Килиан Мбаппе — «Золотую бутсу».
После завершения чемпионата мира-2026 ФИФА объявила обладателей индивидуальных наград турнира. Об этом сообщает УНН.
Детали
Лучшим игроком чемпионата мира признали капитана сборной Испании Родри, который помог своей команде завоевать титул чемпиона мира.
Для испанского полузащитника это очередное престижное достижение в карьере. Родри является обладателем «Золотого мяча», победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Англии, чемпионом Европы, а теперь также чемпионом мира и лучшим игроком мирового первенства.
Симон получил «Золотую перчатку», Мбаппе – «Золотую бутсу»
Лучшим вратарем турнира стал голкипер сборной Испании Унаи Симон, который получил награду «Золотая перчатка». На протяжении чемпионата он семь раз оставлял свои ворота «сухими» и пропустил лишь один мяч.
Награду лучшему молодому игроку чемпионата мира получил защитник сборной Испании Пау Кубарси.
«Золотую бутсу» лучшего бомбардира турнира завоевал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.
К слову, во время празднования на общем фото не обошлось без президента США Дональда Трампа, который до последнего находился на подиуме, даже когда Родри уже поднимал над головой кубок чемпионов мира.
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