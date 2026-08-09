Турция возобновила пропуск судов через проливы в Чёрное море — Bloomberg

$44.7651.67
ukenru
19:01 • 14783 просмотра
"Моя Польша не бьёт, не оскорбляет, не травит" - в 22 польских городах проходят протесты против насилия в отношении украинцевVideo
9 августа, 15:37 • 24102 просмотра
Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
9 августа, 12:31 • 29548 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
9 августа, 10:17 • 33576 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
9 августа, 09:05 • 40861 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Эксклюзив
9 августа, 07:52 • 30675 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
9 августа, 06:56 • 27384 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 49994 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 46792 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 42781 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
0.9м/с
72%
754мм
Популярные новости
В Одесской области во время повторной атаки рф повреждён автобус с 12 детьмиPhoto9 августа, 14:28 • 7778 просмотра
Израиль отвергает 15-пунктный план Трампа по Газе9 августа, 14:40 • 5836 просмотра
рф нанесла массированный удар по активам "Нафтогаза": повреждены буровая площадка и АЗК9 августа, 14:52 • 3456 просмотра
В Тегеране заявили, что покажут видеозаписи с верховным лидером Хаменеи "среди народа"9 августа, 15:24 • 2962 просмотра
В Приштине сняли баннер с флагом Украины — требуют уважения к суверенитету КосовоVideo9 августа, 15:58 • 4438 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 61515 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 58274 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 94778 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 77693 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 82242 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Андрей Сибига
Джордж Буш-младший
Актуальные места
Украина
Одесса
Одесская область
Харьков
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 23606 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 92973 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 114120 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 144613 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 217008 просмотра
Актуальное
Хранитель
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136

Турция возобновила пропуск судов через проливы в Чёрное море — Bloomberg

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

Турция возобновила проход судов в Чёрное море после нескольких дней задержек. Ранее власти не выдавали транзитные разрешения на рейсы в российские и украинские порты без объяснения причин.

Турция возобновила пропуск судов через проливы в Чёрное море — Bloomberg

Турция возобновила пропуск судов через свои проливы в Чёрное море. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что ранее отдельные суда по несколько дней ждали разрешения без каких-либо объяснений со стороны турецких властей на фоне повышенных рисков безопасности в регионе.

В последние дни Управление береговой безопасности сообщало некоторым судам, направляющимся в российские и украинские порты, что в настоящее время не выдаёт транзитных разрешений для таких рейсов. ... Власти не объяснили судам причины этого шага и публично не комментировали этот вопрос

- пишет издание.

Указывается, что задержки произошли после того, как правительство Турции стало всё громче высказываться по поводу нападений на торговое судоходство в Чёрном море. При этом некоторые из них были направлены против судов, принадлежащих Турции или ходящих под турецким флагом.

"Украина согласилась помочь обеспечить безопасный проход для некоторых нероссийских нефтяных танкеров. ... Турция обратилась к Украине и России с просьбой объявить "мораторий" на нападения в Чёрном море", - говорится в статье.

Напомним

Турция призвала Россию и Украину ввести мораторий на атаки коммерческих судов в Чёрном море.

Россия может применить ядерное оружие — глава МИД Турции09.08.26, 00:32 • 12423 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Турция
Украина