Турция возобновила пропуск судов через проливы в Чёрное море — Bloomberg
Киев • УНН
Турция возобновила проход судов в Чёрное море после нескольких дней задержек. Ранее власти не выдавали транзитные разрешения на рейсы в российские и украинские порты без объяснения причин.
Турция возобновила пропуск судов через свои проливы в Чёрное море. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
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Отмечается, что ранее отдельные суда по несколько дней ждали разрешения без каких-либо объяснений со стороны турецких властей на фоне повышенных рисков безопасности в регионе.
В последние дни Управление береговой безопасности сообщало некоторым судам, направляющимся в российские и украинские порты, что в настоящее время не выдаёт транзитных разрешений для таких рейсов. ... Власти не объяснили судам причины этого шага и публично не комментировали этот вопрос
Указывается, что задержки произошли после того, как правительство Турции стало всё громче высказываться по поводу нападений на торговое судоходство в Чёрном море. При этом некоторые из них были направлены против судов, принадлежащих Турции или ходящих под турецким флагом.
"Украина согласилась помочь обеспечить безопасный проход для некоторых нероссийских нефтяных танкеров. ... Турция обратилась к Украине и России с просьбой объявить "мораторий" на нападения в Чёрном море", - говорится в статье.
Напомним
Турция призвала Россию и Украину ввести мораторий на атаки коммерческих судов в Чёрном море.
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