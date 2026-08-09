В Одесской области во время повторной атаки рф повреждён автобус с 12 детьми

российские войска продолжили удары по регионам Украины во время работы спасателей после ночного обстрела. В Запорожской области погиб пожарный-спасатель, еще двое работников получили ранения, тогда как в Одесской области ударная волна повредила автобус с 12 детьми. Об этом сообщает министр внутренних дел Иван Выговский, передает УНН.

Детали

Пока наши подразделения спасают пострадавших от ночного обстрела, россияне запускают новые ракеты и дроны по регионам Украины. Под удар попали автобус с детьми и спасатели, которые помогали травмированным - отметил министр.

Также, по словам чиновника, два часа назад в Запорожской области в результате повторного удара погиб пожарный-спасатель Александр Продан.

Светлая память Александру и искренние соболезнования семье. Это невосполнимая утрата для всего коллектива системы МВД. Еще двое работников получили ранения, их срочно доставили в больницу. Днем во время повторного обстрела Одесской области ударной волной был поврежден автобус, внутри которого находились 12 детей. К счастью, обошлось без серьезных ранений, у одного ребенка — незначительные царапины - говорится в сообщении.

Тем временем в Одессе продолжается фиксация разрушений после ночного обстрела, а всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Работы продолжаются и в Харькове.

В первые минуты после обстрела полицейские и спасатели эвакуировали жителей из поврежденного дома. Среди спасенных — семья с младенцем и мужчина в инвалидном кресле. По состоянию на данный момент известно почти о 40 пострадавших. На месте работает мобильный сервисный центр МВД, где можно оперативно восстановить документы. Администраторы уже предоставили десятки консультаций - говорится в сообщении.

Также Иван Выговский отметил, что утром российские военные нанесли удар и по Черниговской области. В Семеновской общине беспилотник попал рядом с магазином. Полицейские на служебном автомобиле эвакуировали трех раненых в больницу.

Напомним

В Запорожской области двое спасателей пострадали при повторной атаке рф.