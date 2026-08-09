В Киевской области произошёл пожар в приюте для животных - есть погибшие животные

В Дымерской общине Вышгородского района произошёл пожар на территории приюта для животных. Огонь уничтожил часть вольеров, в результате возгорания погибли животные. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области, передаёт УНН.

Вчера, 08 августа, в 04:30 в полицию поступило сообщение о возгорании в вольерах на территории приюта для животных в Дымерской территориальной общине. На месте происшествия работали полицейские и спасатели, последние потушили огонь