В Киевской области произошёл пожар в приюте для животных - есть погибшие животные
Киев • УНН
В Дымерской общине произошёл пожар, уничтоживший часть вольеров. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание.
В Дымерской общине Вышгородского района произошёл пожар на территории приюта для животных. Огонь уничтожил часть вольеров, в результате возгорания погибли животные. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области, передаёт УНН.
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Вчера, 08 августа, в 04:30 в полицию поступило сообщение о возгорании в вольерах на территории приюта для животных в Дымерской территориальной общине. На месте происшествия работали полицейские и спасатели, последние потушили огонь
Следователи выяснили, что в результате пожара была уничтожена часть вольеров. Кроме того, к сожалению, погибли животные. Предварительно, причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Впоследствии подразделения ГСЧС предоставят полиции окончательные результаты. Следователи Вышгородского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшего возникновение пожара (ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним
В селе Фёдоровка на Киевщине, по данным ГСЧС, горел приют для животных "Сириус". Огонь уничтожил 20 вольеров и хозяйственные постройки, причины устанавливаются.