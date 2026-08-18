Чемпионат мира по футболу 2026

Англия в матче с 10 голами победила Францию и завоевала бронзу ЧМ, Мбаппе обошел Месси по историческому рекорду

Сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за третье место ЧМ. Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.