Чемпионат мира по футболу 2026
Мадридский «Атлетико» приобрёл защитника Кристиана Ромеро у «Тоттенхэма» за 40 млн евро, а «ПСЖ» подписал вингера Феррана Торреса из «Барселоны» за 43 млн евро. Оба игрока заключили контракты до 2031 года.
Бывший игрок "Барселоны" Хави Эрнандес стал новым главным тренером сборной Нидерландов, заменив Рональда Кумана. Контракт испанца будет действовать до чемпионата мира 2030 года.
12 августа в Зальцбурге состоится 51-й розыгрыш Суперкубка УЕФА между ПСЖ и «Астон Виллой». Парижане могут стать второй командой после «Реала», выигравшей трофей дважды подряд.
В Великобритании в 2026 году зафиксировано 35 дней с температурой выше 30°C, что превысило рекорд 1995 года. Синоптики прогнозируют дальнейшую жару до 36°C, а UKHSA выпустило жёлтые предупреждения.
12 августа 2026 года произойдет полное солнечное затмение в знаке Льва. Астролог Ксения Базиленко советует избегать поспешных решений в этот период.
Лионель Месси забил два гола, помогши «Интер Майами» победить «Атлетико Сан-Луис» со счётом 4:2 в Кубке лиг. Он стал рекордсменом турнира с 14 голами.
Президент ФИФА Джанни Инфантино установил 53-дневный срок для 211 ассоциаций по поддержке продажи доли коммерческих прав. В случае отказа финансирование сократят на 75%.
ФИФА объявила о создании полуприватной дочерней компании FIFA Forward Enterprise для привлечения 4,2 млрд долларов. План вызвал критику со стороны УЕФА и бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера.
Левый защитник «Реала» Марк Кукурелья выполнил обещание и набил татуировку с изображением Луиса де ла Фуэнте после победы Испании на Чемпионате мира-2026. Футболист опубликовал фото тату в Instagram, где тренер изображен с Кубком мира.
Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции, заменив Дидье Дешама, который завершил 14-летнее пребывание на посту после вылета на чемпионате мира 2026 года. Зидан подпишет контракт, который позволит ему провести страну через квалификации Чемпионата мира 2030 года.
Лучшим голом Чемпионата мира-2026 признан эффектный удар Сидни Кабрала в ворота Аргентины. Кабо-Верде стала самой маленькой страной в истории, участвовавшей в плей-офф.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте осудил драку аргентинских игроков после финала ЧМ-2026, назвав её недопустимой. Испания победила со счётом 1:0, а матч запомнился грубой игрой и конфликтами.
Юрген Клопп возглавил сборную Германии, подписав контракт на 4 года. Он будет готовить команду к Евро-2028 и ЧМ-2030.
Сборная Испании вернулась в Мадрид после победы над Аргентиной в финале ЧМ. Команду встретили король, премьер-министр и около 1,8 миллиона болельщиков.
Кевин Киган, легендарный английский футболист и тренер, ушел из жизни в возрасте 75 лет. Его почтят минутой молчания перед матчем Англия-Испания.
В провинции Саламанка произошло обрушение фонтана, в результате которого погиб 13-летний мальчик. Еще двое подростков получили ранения.
Президент США Дональд Трамп не покинул подиум, когда сборная Испании поднимала трофей победителей. Президенту ФИФА пришлось вмешаться в ситуацию.
Тысячи людей танцевали на улицах Мадрида, запускали фейерверки после победы Испании над Аргентиной 1:0. Гол Феррана Торреса в дополнительное время принёс «Ла Роха» второй титул чемпионов мира.
Канадский рэпер Дрейк потерял 1,5 млн долларов, поставив на победу Аргентины в финале ЧМ-2026, которую обыграла Испания со счётом 1:0. Это пополнило список неудачных прогнозов певца, известных как "проклятие Дрейка".
Родри признан лучшим игроком чемпионата мира. Унаи Симон получил «Золотую перчатку», а Килиан Мбаппе — «Золотую бутсу».
Сборная Испании одолела Аргентину со счётом 1:0 в финале ЧМ-2026. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.
Президент США Дональд Трамп вручит кубок победителю финала ЧМ-2026. Президент Аргентины Хавьер Милей не будет присутствовать из-за суеверий.
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox отказался назвать победителя финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной. Он отметил, что трудно ставить против Лионеля Месси, назвав его голевой пас идеальным.
Компания Taylor Farms расширила отзыв салата из Мексики из-за возможного заражения Cyclospora. В 2026 году в США подтверждено 1645 случаев циклоспороза.
Сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за третье место ЧМ. Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
19 июля Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026 на стадионе МетЛайф. Испания может завоевать второй титул, а Аргентина — защитить трофей.
FIFA впервые вручит чемпионские перстни победителям ЧМ-2026. Каждый перстень будет частью ограниченного выпуска из 2026 пронумерованных изделий.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Зидан сменит Дидье Дешама на посту тренера сборной Франции после ЧМ-2026. Документы будут подписаны в этом месяце.
Во время ЧМ-2026 в Филадельфии болельщики выпили 290 000 бутылок пива на стадионе. Однако потребление пива в США снижается из-за тренда на здоровье и экономических проблем.
Аргентина победила Англию со счётом 2:1 в полуфинале ЧМ-2026. В финале она встретится с Испанией.