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Третья подряд номинация для Ямаля — объявлены номинанты на звание лучшего молодого игрока мира

Киев • УНН

 • 984 просмотра

France Football объявил десять номинантов на Трофей Копа 2026. Ламин Ямаль претендует на награду в третий раз после двух побед.

Третья подряд номинация для Ямаля — объявлены номинанты на звание лучшего молодого игрока мира

Французский журнал "France Football" объявил номинантов на Трофей Копа 2026. В список вошли 10 игроков, среди которых действующий обладатель трофея Ламин Ямаль, а также футболисты, впервые попавшие в список номинантов, передает УНН. 

Детали

В этом году на Трофей Копа — ежегодную футбольную награду, названную в честь французского нападающего Раймона Копа и вручаемую с 2018 года лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года, — претендуют 10 игроков. 

Среди них 18-летний боснийский форвард "Ювентуса" Керим Алайбегович, который прошлый сезон провел в "Байере 04", где сыграл 54 матча, забил 14 голов и отдал 6 ассистов. 

18-летний опорный полузащитник "Манчестер Сити" из Марокко Аюб Буадди, который перешел в стан "горожан" из "Лилля" за 95 млн евро. В составе французского клуба он провел 55 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. 

19-летний чемпион мира в составе сборной Испании, защитник "Барселоны" Пау Кубарси, получивший награду лучшему молодому игроку чемпионата мира. 

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Далее идет 19-летний партнер Андрея Лунина по "Реалу" — Ян Диамонде, который в этом сезоне перешел в стан "сливочных" из "Лейпцига" за 125 млн евро. 

Следующий в списке — 18-летний полузащитник "Баварии" Леннарт Карл, который в своем юном возрасте в прошлом сезоне провел 44 матча за мюнхенцев, забил 12 голов и отдал 8 ассистов. 

Впервые в список номинантов попал 20-летний Эли Жуниор Крупи из "Борнмута", который за 40 матчей забил 16 голов. 

В третий раз в список номинантов попал 19-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, который уже дважды выигрывал эту награду. 

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Во второй раз в список номинантов попал одноклубник Ильи Забарного по "ПСЖ" — Уоррен Заир-Эмери. 

Вместе с "ПСЖ" Заир-Эмери второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а также одержал победу в чемпионате Франции, Межконтинентальном кубке и Суперкубке Европы. 

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20-летний швейцарский новичок "Астон Виллы" Йоган Манзамби также впервые попал в список номинантов этого года. В прошлом сезоне, выступая за "Фрайбург", Манзамби провел 61 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 8 ассистов. 

Замыкает десятку номинантов 20-летний полузащитник "Байера 04" Ибрагим Маза, который в составе "фармацевтов" провел 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 ассистов. 

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Павел Башинский

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