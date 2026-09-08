Третя поспіль номінація для Ямаля - оголошено номінантів на найкращого молодого гравця світу

Французький журнал "France Football" оголосив номінантів на Трофей Копа 2026. У список потрапили 10 гравців, серед яких чинний володар трофею Ламін Ямаль, а також гравці, які потрапили вперше до номінації, передає УНН.

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Цьогоріч на Трофей Копа - щорічна футбольна нагорода, названа на честь французького нападаючого Раймона Копа, що вручається з 2018 року кращому молодому футболісту, який не досяг 21 року, претендує 10 гравців.

Серед них 18-річний боснійський форвард "Ювентусу" Керім Алайбегович, який минулий сезон провів за "Байер 04", де провів 54 матчі, забив 14 голів та віддав 6 асистів.

18-річний опорний півзахисник "Манчестер Сіті" з Марокко Аюб Буадді, який перебрався до стану "містян" з "Лілля" за 95 млн євро. У стані французів провів 55 ігор, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

19-річний чемпіон світу разом з Іспанією, захисник "Барселони" Пау Кубарсі, який отримав нагороду найкращому молодому гравцю чемпіонату світу.

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Далі йде 19-річний партнер по Андрія Луніна по "Реалу" - Ян Діамонде, який цього сезону перебрався до стану "вершкових" з "Лейпцига" за 125 млн євро.

Наступний у списку - 18-річний півзахисник "Баварії" Леннарт Карл, який у своєму юному віці минулого сезону провів 44 за мюнхенців, де забив 12 голів та віддав 8 асистів.

Вперше потрапив до номінації 20-річний Елі Жуніор Крупі із "Борнмута", який за 40 матчів забив 16 голів.

Втретє до номінації потрапив 19-річний вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, який вже двічі вигравав цю нагороду.

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Вдруге до номінації потрапив одноклубник Іллі Забарарного по "ПСЖ" - Воррен Заїр-Емері.

Разом з "ПСЖ" Заїр-Емері виграв вдруге поспіль Лігу чемпіонів та здобув перемогу у Чемпіонаті Франції, Міжконтинентальний кубок, Суперкубок Європи.

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20-річний швейцарський новачок "Астон Вілли" Йоган Манзамбі також вперше потрапив до цьогорічного списку номінантів. Минулого сезону, граючи за "Фрайбург", Манзамбі провів 61 матч у всіх турнірах, забив 12 голів та віддав 8 асистів.

Замикає десятку номінантів потрапив 20-річний півзахисник "Байера 04" Ібрагім Маза, який у стані "фармацевтів" провів 61 матч, забив 7 голів та віддав 7 асистів.



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