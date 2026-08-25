Чемпіонат світу з футболу 2026

Англія у матчі з 10 голами перемогла Францію та здобула бронзу ЧС, Мбаппе обійшов Мессі за історичним рекордом

Збірна Англії обіграла Францію з рахунком 6:4 у матчі за третє місце ЧС. Кіліан Мбаппе оформив дубль і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.