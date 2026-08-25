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25 серпня, 12:05 • 28132 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
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25 серпня, 08:33 • 21701 перегляди
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Чемпіонат світу з футболу 2026

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“Атлетико” та “ПСЖ” підписали двох чемпіонів світу Photo

Мадридський «Атлетіко» придбав захисника Крістіана Ромеро у «Тоттенгема» за 40 млн євро, а «ПСЖ» підписав вінгера Феррана Торреса з «Барселони» за 43 млн євро. Обидва гравці уклали контракти до 2031 року.

Спорт • 15 серпня, 12:13 • 14437 перегляди
Хаві очолив збірну Нідерландів

Колишній гравець "Барселони" Хаві Ернандес став новим головним тренером збірної Нідерландів, замінивши Рональда Кумана. Контракт іспанця діятиме до Чемпіонату світу 2030 року.

Спорт • 12 серпня, 20:12 • 3223 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Астон Вілла" Photo

12 серпня у Зальцбурзі відбудеться 51-й розіграш Суперкубка УЄФА між ПСЖ та Астон Віллою. Парижани можуть стати другою командою після Реалу, що виграла трофей двічі поспіль.

Спорт • 11 серпня, 08:23 • 48180 перегляди
У Британії побитий рекорд за кількістю днів з температурою вище 30°, наближається нова хвиля спеки

У Великій Британії зафіксовано 35 днів з температурою понад 30°C у 2026 році, побивши рекорд 1995 року. Синоптики прогнозують подальшу спеку до 36°C, а UKHSA випустило жовті попередження.

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12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення у знаку Лева. Астролог Ксенія Базиленко радить уникати поспішних рішень у цей період.

Суспільство • 9 серпня, 07:52 • 36827 перегляди
Мессі встановив рекорд за голами у Кубку ліг

Ліонель Мессі забив два голи, допомігши Інтер Маямі перемогти Атлетіко Сан-Луїс 4:2 у Кубку ліг. Він став рекордсменом турніру з 14 голами.

Спорт • 6 серпня, 06:57 • 3176 перегляди
Інфантіно погрожує членам ФІФА скороченням фінансування на 75% через відмову від інвестиційного плану

Президент ФІФА Джанні Інфантіно встановив 53-денний термін для 211 асоціацій щодо підтримки продажу частки комерційних прав. У разі відмови фінансування скоротять на 75%.

Спорт • 29 липня, 15:00 • 3961 перегляди
ФІФА прагне продати частку в своїх турнірах на суму $4,2 млрд - в УЄФА відреагували

ФІФА оголосила про створення напівприватної дочірньої компанії FIFA Forward Enterprise для залучення 4,2 млрд доларів. План викликав критику від УЄФА та колишнього президента ФІФА Сеппа Блаттера.

Спорт • 29 липня, 05:45 • 4636 перегляди
“Обіцянка виконана” - Кукурелья набив тату із зображенням тренера Іспанії де ла ФуентеVideo

Лівий захисник "Реалу" Марк Кукурелья виконав обіцянку та набив татуювання із зображенням Луїса де ла Фуенте після перемоги Іспанії на Чемпіонаті світу-2026. Футболіст опублікував фото тату в Instagram, де тренер зображений з Кубком світу.

Спорт • 28 липня, 17:07 • 6836 перегляди
Зідан офіційно став головним тренером збірної Франції

Зінедін Зідан став новим головним тренером збірної Франції, замінивши Дідьє Дешама, який завершив 14-річне перебування на посаді після вильоту на чемпіонаті світу 2026 року. Зідан підпише контракт, який дозволить йому провести країну через кваліфікації Чемпіонату світу 2030 року

Спорт • 28 липня, 09:28 • 42904 перегляди
ФІФА визнала гол Сідні Кабрала з Кабо-Верде найкращим на ЧС-2026Video

Найкращим голом Чемпіонату світу-2026 визнано ефектний удар Сідні Кабрала у ворота Аргентини. Кабо-Верде стала найменшою країною в історії, що брала участь у плей-оф.

Спорт • 28 липня, 01:27 • 27015 перегляди
Тренер збірної Іспанії назвав поведінку гравців збірної Аргентини у фіналі ЧС-2026 неприйнятною і неприпустимоюPhotoVideo

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте засудив бійку аргентинських гравців після фіналу ЧС-2026, назвавши її неприпустимою. Іспанія перемогла з рахунком 1:0, а матч запам'ятався грубою грою та конфліктами.

Спорт • 24 липня, 15:18 • 21331 перегляди
Юрген Клопп очолив збірну Німеччини

Юрген Клопп очолив збірну Німеччини, підписавши контракт на 4 роки. Він готуватиме команду до Євро-2028 та ЧС-2030.

Спорт • 24 липня, 11:36 • 6645 перегляди
Майже 2 мільйони людей зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧСVideo

Збірна Іспанії повернулася до Мадрида після перемоги над Аргентиною у фіналі ЧС. Команду зустріли король, прем'єр-міністр та близько 1,8 мільйона вболівальників.

Спорт • 21 липня, 06:05 • 380208 перегляди
На 76 році життя помер дворазовий володар “Золотого м’яча” Кевін КіганVideo

Кевін Кіган, легендарний англійський футболіст і тренер, пішов з життя у віці 75 років. Його вшанують хвилиною мовчання перед матчем Англія-Іспанія.

Спорт • 20 липня, 16:36 • 3427 перегляди
13-річний хлопчик загинув під час святкування чемпіонату світу в Іспанії

У провінції Саламанка стався обвал фонтану, внаслідок якого загинув 13-річний хлопчик. Ще двоє підлітків отримали поранення.

Суспільство • 20 липня, 12:27 • 13347 перегляди
Трамп не хотів йти зі сцени під час нагородження Іспанії на ЧС-2026Video

Президент США Дональд Трамп не покинув подіум, коли збірна Іспанії піднімала трофей переможців. Президенту ФІФА довелося втрутитися в ситуацію.

Спорт • 20 липня, 07:30 • 68497 перегляди
Вболівальники в Мадриді святкували всю ніч після перемоги Іспанії на ЧС-2026Video

Тисячі людей танцювали на вулицях Мадрида, запускали феєрверки після перемоги Іспанії над Аргентиною 1:0. Гол Феррана Торреса у додатковий час приніс "Ла Роха" другий титул чемпіонів світу.

Спорт • 20 липня, 06:32 • 7517 перегляди
Репер Дрейк програв понад 1,5 млн доларів, поставивши на перемогу Аргентини у фіналі ЧС-2026

Канадський репер Дрейк втратив 1,5 млн доларів, поставивши на перемогу Аргентини у фіналі ЧС-2026, яку обіграла Іспанія з рахунком 1:0. Це поповнило список невдалих прогнозів співака, відомих як "прокляття Дрейка".

Світ • 20 липня, 01:38 • 3962 перегляди
ФІФА оголосила найкращих гравців чемпіонату світуPhoto

Родрі визнано найкращим гравцем чемпіонату світу. Унаї Сімон отримав Золоту рукавичку, а Кіліан Мбаппе - Золоту бутсу.

Спорт • 19 липня, 23:04 • 5037 перегляди
Іспанія перемогла Аргентину та вперше за 16 років стала чемпіоном світуVideo

Збірна Іспанії здолала Аргентину з рахунком 1:0 у фіналі ЧС-2026. Єдиний гол забив Ферран Торрес на 106-й хвилині.

Спорт • 19 липня, 22:06 • 44434 перегляди
Фінал ЧС-2026: король Іспанії має бути на трибунах, а президент Аргентини дивитиметься матч вдома

Президент США Дональд Трамп вручить кубок переможцю фіналу ЧС-2026. Президент Аргентини Хав'єр Мілей не буде присутнім через забобони.

Спорт • 19 липня, 19:09 • 10750 перегляди
Трамп перед фіналом ЧС-2026 заявив, що "важко робити ставки проти Мессі"

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox відмовився назвати переможця фіналу ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною. Він зазначив, що важко ставити проти Ліонеля Мессі, назвавши його гольовий пас ідеальним.

Спорт • 19 липня, 17:18 • 6744 перегляди
Taylor Farms відкликала салат у 27 штатах США через ризик зараження циклоспорою

Компанія Taylor Farms розширила відкликання салату з Мексики через можливе зараження Cyclospora. У 2026 році в США підтверджено 1645 випадків циклоспорозу.

Здоров'я • 19 липня, 02:38 • 5128 перегляди
Англія у матчі з 10 голами перемогла Францію та здобула бронзу ЧС, Мбаппе обійшов Мессі за історичним рекордом

Збірна Англії обіграла Францію з рахунком 6:4 у матчі за третє місце ЧС. Кіліан Мбаппе оформив дубль і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

Спорт • 18 липня, 23:07 • 4291 перегляди
Фінал ЧС-2026: Іспанія та Аргентина визначать чемпіона світуPhotoVideo

19 липня Іспанія та Аргентина зіграють у фіналі ЧС-2026 на стадіоні МетЛайф. Іспанія може здобути другий титул, а Аргентина — захистити трофей.

Спорт • 18 липня, 13:26 • 33329 перегляди
Переможці ЧС-2026 отримають золоті персніPhotoVideo

FIFA вперше вручить чемпіонські персні переможцям ЧС-2026. Кожна каблучка буде частиною обмеженого випуску з 2026 пронумерованих виробів.

Спорт • 17 липня, 20:10 • 11642 перегляди
Зідан очолить збірну Франції замість Дешама - інсайдер

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Зідан змінить Дідьє Дешама на посаді тренера збірної Франції після ЧС-2026. Документи будуть підписані цього місяця.

Спорт • 17 липня, 19:48 • 5108 перегляди
Споживання пива переживає бум на ЧС-2026, але глобальні продажі падають - AP

Під час ЧС-2026 у Філадельфії вболівальники випили 290 000 пляшок пива на стадіоні. Однак споживання пива в США знижується через тренд на здоров'я та економічні проблеми.

Економіка • 17 липня, 13:42 • 54008 перегляди
Збірна Аргентини здолала Англію та вийшла у фінал ЧС-2026

Аргентина перемогла Англію з рахунком 2:1 у півфіналі ЧС-2026. У фіналі вона зустрінеться з Іспанією.

Спорт • 15 липня, 21:07 • 6327 перегляди