Чемпіонат світу з футболу 2026
Мадридський «Атлетіко» придбав захисника Крістіана Ромеро у «Тоттенгема» за 40 млн євро, а «ПСЖ» підписав вінгера Феррана Торреса з «Барселони» за 43 млн євро. Обидва гравці уклали контракти до 2031 року.
Колишній гравець "Барселони" Хаві Ернандес став новим головним тренером збірної Нідерландів, замінивши Рональда Кумана. Контракт іспанця діятиме до Чемпіонату світу 2030 року.
12 серпня у Зальцбурзі відбудеться 51-й розіграш Суперкубка УЄФА між ПСЖ та Астон Віллою. Парижани можуть стати другою командою після Реалу, що виграла трофей двічі поспіль.
У Великій Британії зафіксовано 35 днів з температурою понад 30°C у 2026 році, побивши рекорд 1995 року. Синоптики прогнозують подальшу спеку до 36°C, а UKHSA випустило жовті попередження.
12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення у знаку Лева. Астролог Ксенія Базиленко радить уникати поспішних рішень у цей період.
Ліонель Мессі забив два голи, допомігши Інтер Маямі перемогти Атлетіко Сан-Луїс 4:2 у Кубку ліг. Він став рекордсменом турніру з 14 голами.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно встановив 53-денний термін для 211 асоціацій щодо підтримки продажу частки комерційних прав. У разі відмови фінансування скоротять на 75%.
ФІФА оголосила про створення напівприватної дочірньої компанії FIFA Forward Enterprise для залучення 4,2 млрд доларів. План викликав критику від УЄФА та колишнього президента ФІФА Сеппа Блаттера.
Лівий захисник "Реалу" Марк Кукурелья виконав обіцянку та набив татуювання із зображенням Луїса де ла Фуенте після перемоги Іспанії на Чемпіонаті світу-2026. Футболіст опублікував фото тату в Instagram, де тренер зображений з Кубком світу.
Зінедін Зідан став новим головним тренером збірної Франції, замінивши Дідьє Дешама, який завершив 14-річне перебування на посаді після вильоту на чемпіонаті світу 2026 року. Зідан підпише контракт, який дозволить йому провести країну через кваліфікації Чемпіонату світу 2030 року
Найкращим голом Чемпіонату світу-2026 визнано ефектний удар Сідні Кабрала у ворота Аргентини. Кабо-Верде стала найменшою країною в історії, що брала участь у плей-оф.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте засудив бійку аргентинських гравців після фіналу ЧС-2026, назвавши її неприпустимою. Іспанія перемогла з рахунком 1:0, а матч запам'ятався грубою грою та конфліктами.
Юрген Клопп очолив збірну Німеччини, підписавши контракт на 4 роки. Він готуватиме команду до Євро-2028 та ЧС-2030.
Збірна Іспанії повернулася до Мадрида після перемоги над Аргентиною у фіналі ЧС. Команду зустріли король, прем'єр-міністр та близько 1,8 мільйона вболівальників.
Кевін Кіган, легендарний англійський футболіст і тренер, пішов з життя у віці 75 років. Його вшанують хвилиною мовчання перед матчем Англія-Іспанія.
У провінції Саламанка стався обвал фонтану, внаслідок якого загинув 13-річний хлопчик. Ще двоє підлітків отримали поранення.
Президент США Дональд Трамп не покинув подіум, коли збірна Іспанії піднімала трофей переможців. Президенту ФІФА довелося втрутитися в ситуацію.
Тисячі людей танцювали на вулицях Мадрида, запускали феєрверки після перемоги Іспанії над Аргентиною 1:0. Гол Феррана Торреса у додатковий час приніс "Ла Роха" другий титул чемпіонів світу.
Канадський репер Дрейк втратив 1,5 млн доларів, поставивши на перемогу Аргентини у фіналі ЧС-2026, яку обіграла Іспанія з рахунком 1:0. Це поповнило список невдалих прогнозів співака, відомих як "прокляття Дрейка".
Родрі визнано найкращим гравцем чемпіонату світу. Унаї Сімон отримав Золоту рукавичку, а Кіліан Мбаппе - Золоту бутсу.
Збірна Іспанії здолала Аргентину з рахунком 1:0 у фіналі ЧС-2026. Єдиний гол забив Ферран Торрес на 106-й хвилині.
Президент США Дональд Трамп вручить кубок переможцю фіналу ЧС-2026. Президент Аргентини Хав'єр Мілей не буде присутнім через забобони.
Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox відмовився назвати переможця фіналу ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною. Він зазначив, що важко ставити проти Ліонеля Мессі, назвавши його гольовий пас ідеальним.
Компанія Taylor Farms розширила відкликання салату з Мексики через можливе зараження Cyclospora. У 2026 році в США підтверджено 1645 випадків циклоспорозу.
Збірна Англії обіграла Францію з рахунком 6:4 у матчі за третє місце ЧС. Кіліан Мбаппе оформив дубль і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.
19 липня Іспанія та Аргентина зіграють у фіналі ЧС-2026 на стадіоні МетЛайф. Іспанія може здобути другий титул, а Аргентина — захистити трофей.
FIFA вперше вручить чемпіонські персні переможцям ЧС-2026. Кожна каблучка буде частиною обмеженого випуску з 2026 пронумерованих виробів.
Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Зідан змінить Дідьє Дешама на посаді тренера збірної Франції після ЧС-2026. Документи будуть підписані цього місяця.
Під час ЧС-2026 у Філадельфії вболівальники випили 290 000 пляшок пива на стадіоні. Однак споживання пива в США знижується через тренд на здоров'я та економічні проблеми.
Аргентина перемогла Англію з рахунком 2:1 у півфіналі ЧС-2026. У фіналі вона зустрінеться з Іспанією.