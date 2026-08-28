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Збірна України з баскетболу розпочала з перемоги кваліфікацію на ЧС-2027

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Збірна України перемогла Грецію 82:76 у відборі на ЧС-2027. Це п’ята перемога команди в семи матчах кваліфікації.

Збірна України з баскетболу розпочала з перемоги кваліфікацію на ЧС-2027

Національна збірна України з баскетболу здобула перемогу над Грецією з рахунком 82:76 на старті другого раунду відбору на Чемпіонат світу-2027. Про це повідомляє Федерація баскетболу України, передає УНН

Деталі 

Українська збірна активно почала матч і виграла першу чверть 24:19. У другій десятихвилинці Греція вирівняла гру і навіть вийшла вперед, хоча на велику перерву українські баскетболісти все ж пішли з перевагою в 3 очки - 40:37.

Після великої перерви хід гри не змінився - Україна намагалась триматись попереду, але греки були поруч, тримаючи нерв матчу.

Ключовим став ривок України в четвертій чверті - за чотири хвилини до кінця наша команда повела +13 багато в чому завдяки серії вдалих триочкових. Втім, Греція все ж "полоскотала нерви", зробивши ривок і скоротивши до 6 очок своє відставання.

Зрештою Україна дотерпіла і виграла з рахунком 82:76.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Ковляр, який записав до свого активу 18 очок.

Україна здобула п’яту перемогу в семи матчах кваліфікації на чемпіонат світу-2027 і закріплюється на другому місці в турнірній таблиці.

Наступний матч кваліфікації на ЧС-2027 "синьо-жовті" проведуть з Чорногорією в понеділок, 31 серпня, о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо 

Чоловіча збірна України з баскетболу здобула перемогу над Грузією в боротьбі за вихід у наступний раунд відбору Чемпіонату світу-2027 з баскетболу.  

Павло Башинський

Спорт
Чемпіонат світу з футболу 2026
Чорногорія
Греція
Україна
Грузія