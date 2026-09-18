Зеленський: Китай може зупинити війну, але більше на боці рф
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Китай має вплив на росію, але не тисне на неї заради миру. За його словами, Пекін політично ближчий до рф.
Китай міг би підштовхнути росію до миру, але не робить цього і політично країна більше перебуває "на боці" рф. Про це в інтерв'ю NHK заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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За словами глави держави, він бачив "реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні", при цьому китайських ракет він не бачив.
Але я знаю, що їхні технології потрапляють до росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями. Я не бачу, щоб Китай тиснув на росію з метою припинення війни. Я ніколи цього не бачив. Можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Не знаю. Але я вважаю, що вони мають величезний вплив на росію, особливо зараз, коли є багато санкцій, тіньовий флот, а також відрізані енергетичні та банківські системи
На його переконання, Китай може знайти спосіб підштовхнути путіна до переговорів.
"Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні? Шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні – політично. Справа навіть не у зброї. Справа в політичній волі. І шкода, тому що цю війну можуть миттєво зупинити сильні лідери, зокрема й Китай. Шкода, що вони не на нашому боці. Але це не проблема. Це прикрість. Проблема в тому, що вони не посередині. Бо вони трохи більше на боці росії", - резюмував Президент.
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