Зеленський: Китай може зупинити війну, але більше на боці рф

$44.600.0451.450.06
ukenru
22:40 • 2786 перегляди
російська атака вщент зруйнувала торговельний центр у Запоріжжі - нові кадри наслідківPhotoVideo
20:28 • 9796 перегляди
Відмова від підтримки України означала б ризик для свободи всієї Європи - Мерц
17 вересня, 17:01 • 29042 перегляди
В Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози: коли слідувати на посадку, а коли - в укриття
Ексклюзив
17 вересня, 16:09 • 21548 перегляди
Постійні ворожі удари по логістиці та дроновий терор - як це вплинуло на ринок праці
17 вересня, 15:38 • 18359 перегляди
Унікальний тираж монет "Червона рута" викарбували в Україні: що на них зображеноPhotoVideo
Ексклюзив
17 вересня, 15:33 • 16440 перегляди
Пальне знову дорожчає: актуальні ціни та чого чекати далі
17 вересня, 14:39 • 26146 перегляди
Київ і область внесли до зони підвищеного ризику: що зміниться для бізнесу та населення
17 вересня, 14:28 • 13014 перегляди
Ворожий FPV-дрон у Запоріжжі атакував пасажирський автобус біля зупинки, троє пораненихVideo
17 вересня, 14:07 • 11424 перегляди
До 12 років за ґратами за створення “кол-центрів” - закон набере чинності у п’ятницю
Ексклюзив
17 вересня, 12:59 • 12507 перегляди
Ще один перенос у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.9м/с
84%
749мм
Популярнi новини
Дівчина, яку на Житомирщині збив заступник міністра інфраструктури, написала друзям, що вчинить самогубство17 вересня, 13:52 • 7030 перегляди
Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон подав у відставку після поразки на виборах17 вересня, 14:08 • 3500 перегляди
Україна успішно застосувала перехоплювач проти реактивних "шахедів" - Зеленський17 вересня, 14:45 • 5142 перегляди
НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки: що це означає для економіки17 вересня, 17:28 • 23005 перегляди
США готові схвалити передачу Україні 10 ракет Patriot із Німеччини18:13 • 3410 перегляди
Публікації
НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки: що це означає для економіки17 вересня, 17:28 • 23008 перегляди
В Україні визначили правила роботи залізниці під час повітряної загрози: коли слідувати на посадку, а коли - в укриття17 вересня, 17:01 • 29048 перегляди
Київ і область внесли до зони підвищеного ризику: що зміниться для бізнесу та населення17 вересня, 14:39 • 26150 перегляди
Тендери на сотні мільйонів і питання до цін: хто ремонтує університет Богомольця Photo17 вересня, 11:17 • 33378 перегляди
Асоціація платників податків закликає Мінфін оперативно розв'язати проблему з оподаткуванням авіалізингу
Ексклюзив
17 вересня, 07:57 • 49809 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 53499 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto16 вересня, 23:05 • 56878 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом16 вересня, 22:06 • 50905 перегляди
Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував16 вересня, 21:05 • 49544 перегляди
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16 вересня, 15:40 • 53513 перегляди
Актуальне
Опалення
MIM-104 Patriot
Bild
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

Зеленський: Китай може зупинити війну, але більше на боці рф

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Зеленський заявив, що Китай має вплив на росію, але не тисне на неї заради миру. За його словами, Пекін політично ближчий до рф.

Зеленський: Китай може зупинити війну, але більше на боці рф

Китай міг би підштовхнути росію до миру, але не робить цього і політично країна більше перебуває "на боці" рф. Про це в інтерв'ю NHK заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, він бачив "реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні", при цьому китайських ракет він не бачив.

Але я знаю, що їхні технології потрапляють до росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями. Я не бачу, щоб Китай тиснув на росію з метою припинення війни. Я ніколи цього не бачив. Можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Не знаю. Але я вважаю, що вони мають величезний вплив на росію, особливо зараз, коли є багато санкцій, тіньовий флот, а також відрізані енергетичні та банківські системи

- зазначив Зеленський.

На його переконання, Китай може знайти спосіб підштовхнути путіна до переговорів.

"Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні? Шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні – політично. Справа навіть не у зброї. Справа в політичній волі. І шкода, тому що цю війну можуть миттєво зупинити сильні лідери, зокрема й Китай. Шкода, що вони не на нашому боці. Але це не проблема. Це прикрість. Проблема в тому, що вони не посередині. Бо вони трохи більше на боці росії", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Минулого тижня голова КНР Сі Цзіньпін закликав країни БРІКС взяти на себе миротворчу роль у війні на Близькому Сході та заявив про готовність Китаю долучитися до цього процесу. Водночас у його заяві про війну росії проти України не згадувалося.

путін знову не домовився із Сі Цзіньпіном про новий газопровід до Китаю через ціну10.09.26, 00:55 • 4950 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
БРІКС
Сі Цзіньпін
Китай
Володимир Зеленський
Україна