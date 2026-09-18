Зеленський: Китай може зупинити війну, але більше на боці рф

Китай міг би підштовхнути росію до миру, але не робить цього і політично країна більше перебуває "на боці" рф. Про це в інтерв'ю NHK заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За словами глави держави, він бачив "реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні", при цьому китайських ракет він не бачив.

Але я знаю, що їхні технології потрапляють до росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями. Я не бачу, щоб Китай тиснув на росію з метою припинення війни. Я ніколи цього не бачив. Можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Не знаю. Але я вважаю, що вони мають величезний вплив на росію, особливо зараз, коли є багато санкцій, тіньовий флот, а також відрізані енергетичні та банківські системи - зазначив Зеленський.

На його переконання, Китай може знайти спосіб підштовхнути путіна до переговорів.

"Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні? Шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні – політично. Справа навіть не у зброї. Справа в політичній волі. І шкода, тому що цю війну можуть миттєво зупинити сильні лідери, зокрема й Китай. Шкода, що вони не на нашому боці. Але це не проблема. Це прикрість. Проблема в тому, що вони не посередині. Бо вони трохи більше на боці росії", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Минулого тижня голова КНР Сі Цзіньпін закликав країни БРІКС взяти на себе миротворчу роль у війні на Близькому Сході та заявив про готовність Китаю долучитися до цього процесу. Водночас у його заяві про війну росії проти України не згадувалося.

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