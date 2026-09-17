Готував диверсій на залізниці біля Харкова: агента рф засудили на 15 років за матеріалами СБУ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого викрили у листопаді 2025 року на підготовці диверсій на залізниці біля Харкова. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

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За даними слідства, завдання рф виконував завербований ворогом місцевий механік. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Після вербування зрадник отримав вказівку від куратора з рф на виготовлення саморобних бомб на основі пластиду з датчиком руху. Встановлено, що росіяни передавали своєму поплічнику компоненти до вибухівки за допомогою дронів, що скидали "пакунки" в обумовленому місці у Харківському районі - йдеться в повідомленні СБУ.

Також слідчі зазначили, що фігурант проводив дорозвідку на залізничних коліях та встановлював поблизу них дистанційні фотопастки з метою виявити найуразливіші ділянки для підриву.

У подальшому агент заклав одну вибухівку під коліями, іншу - безпосередньо під вантажним вагоном.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили і задокументували злочини зрадника та затримали його на етапі підготовки до диверсії.

Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі агента вилучено смартфон для контактів із російським спецслужбістом, а також комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (закінчений замах на вчинення диверсії, вчинений в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині ще одного російського інформатора, який коригував ракетно-дронові обстріли по регіону.