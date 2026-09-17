Готував диверсій на залізниці біля Харкова: агента рф засудили на 15 років за матеріалами СБУ
Київ • УНН
російського агента засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Він готував вибухи на залізниці біля Харкова за завданням рф.
За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого викрили у листопаді 2025 року на підготовці диверсій на залізниці біля Харкова. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.
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За даними слідства, завдання рф виконував завербований ворогом місцевий механік. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів.
Після вербування зрадник отримав вказівку від куратора з рф на виготовлення саморобних бомб на основі пластиду з датчиком руху. Встановлено, що росіяни передавали своєму поплічнику компоненти до вибухівки за допомогою дронів, що скидали "пакунки" в обумовленому місці у Харківському районі
Також слідчі зазначили, що фігурант проводив дорозвідку на залізничних коліях та встановлював поблизу них дистанційні фотопастки з метою виявити найуразливіші ділянки для підриву.
У подальшому агент заклав одну вибухівку під коліями, іншу - безпосередньо під вантажним вагоном.
Контррозвідники СБУ завчасно викрили і задокументували злочини зрадника та затримали його на етапі підготовки до диверсії.
Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі агента вилучено смартфон для контактів із російським спецслужбістом, а також комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (закінчений замах на вчинення диверсії, вчинений в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).
Нагадаємо
Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині ще одного російського інформатора, який коригував ракетно-дронові обстріли по регіону.