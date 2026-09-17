США погасили частину боргу перед ООН, щоб не втратити право голосу

Адміністрація Трампа виплатила Організації Об’єднаних Націй 725 мільйонів доларів, повідомила організація в середу. Це скоротило значну заборгованість Вашингтона та гарантувало, що США збережуть своє право голосу на Генеральній Асамблеї ООН, яка наступного тижня збереться в Нью-Йорку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Трамп критикував глобальну організацію за те, що вона, на його думку, не реалізує свій потенціал, і скоротив фінансування багатьох установ ООН. Коли минулого місяця американського чиновника запитали про запланований платіж, він заявив, що будь-які виплати залежатимуть від продовження реформ в ООН.

"Учора ми отримали 725 мільйонів доларів від Сполучених Штатів на регулярний бюджет ООН, а в п’ятницю також отримали 102 мільйони доларів від США на миротворчі операції", — сказав речник ООН Фархан Хак.

"США все ще винні 1,312 мільярда доларів до регулярного бюджету", — сказав він, додавши, що "з урахуванням цих платежів США більше не загрожує втрата права голосу відповідно до статті 19 у 2027 році".

Відповідно до статті 19 Статуту ООН, держава-член втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї, якщо її заборгованість перевищує суму внесків за два роки, хоча можливі пільгові періоди.

Адміністрація Трампа здійснила безпрецедентне скорочення федерального уряду, заявивши, що він був роздутий, і суттєво скоротила внутрішні та закордонні гранти в межах зусиль, які, за її словами, мали спрямувати кошти на цілі, що відповідають інтересам американських платників податків.

Доповнення

США є найбільшим донором бюджету ООН, однак за адміністрації Трампа вони повільніше здійснювали обов’язкові виплати до регулярного та миротворчого бюджетів і різко скоротили добровільне фінансування установ ООН, які мають власні бюджети.

Китай, другий за величиною донор, також сплатив 641,4 мільйона доларів 1 вересня як внесок до регулярного бюджету, згідно з даними на сайті ООН.

Додамо

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш заявив цього року, що ООН зіткнулася з "неминучим фінансовим крахом" через невиплачені внески з боку держав-членів, і глобальна організація запровадила значні скорочення бюджету.

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