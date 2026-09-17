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США погасили частину боргу перед ООН, щоб не втратити право голосу

Київ • УНН

 • 2918 перегляди

США перерахували ООН $725 млн до регулярного бюджету та $102 млн на миротворчі операції. Вашингтону більше не загрожує втрата права голосу.

США погасили частину боргу перед ООН, щоб не втратити право голосу

Адміністрація Трампа виплатила Організації Об’єднаних Націй 725 мільйонів доларів, повідомила організація в середу. Це скоротило значну заборгованість Вашингтона та гарантувало, що США збережуть своє право голосу на Генеральній Асамблеї ООН, яка наступного тижня збереться в Нью-Йорку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Трамп критикував глобальну організацію за те, що вона, на його думку, не реалізує свій потенціал, і скоротив фінансування багатьох установ ООН. Коли минулого місяця американського чиновника запитали про запланований платіж, він заявив, що будь-які виплати залежатимуть від продовження реформ в ООН.

"Учора ми отримали 725 мільйонів доларів від Сполучених Штатів на регулярний бюджет ООН, а в п’ятницю також отримали 102 мільйони доларів від США на миротворчі операції", — сказав речник ООН Фархан Хак.

"США все ще винні 1,312 мільярда доларів до регулярного бюджету", — сказав він, додавши, що "з урахуванням цих платежів США більше не загрожує втрата права голосу відповідно до статті 19 у 2027 році".

Відповідно до статті 19 Статуту ООН, держава-член втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї, якщо її заборгованість перевищує суму внесків за два роки, хоча можливі пільгові періоди.

Адміністрація Трампа здійснила безпрецедентне скорочення федерального уряду, заявивши, що він був роздутий, і суттєво скоротила внутрішні та закордонні гранти в межах зусиль, які, за її словами, мали спрямувати кошти на цілі, що відповідають інтересам американських платників податків.

Доповнення

США є найбільшим донором бюджету ООН, однак за адміністрації Трампа вони повільніше здійснювали обов’язкові виплати до регулярного та миротворчого бюджетів і різко скоротили добровільне фінансування установ ООН, які мають власні бюджети.

Китай, другий за величиною донор, також сплатив 641,4 мільйона доларів 1 вересня як внесок до регулярного бюджету, згідно з даними на сайті ООН.

Додамо

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш заявив цього року, що ООН зіткнулася з "неминучим фінансовим крахом" через невиплачені внески з боку держав-членів, і глобальна організація запровадила значні скорочення бюджету.

США сплатили менше 5% внесків до ООН – у Генасамблеї закликають погасити борг повністю24.02.26, 15:31 • 3547 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Китай
Сполучені Штати Америки