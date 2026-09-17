США погасили часть задолженности перед ООН, чтобы не потерять право голоса

Администрация Трампа выплатила Организации Объединённых Наций 725 миллионов долларов, сообщила организация в среду. Это сократило значительную задолженность Вашингтона и гарантировало, что США сохранят своё право голоса на Генеральной Ассамблее ООН, которая на следующей неделе соберётся в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Отмечается, что Трамп критиковал глобальную организацию за то, что она, по его мнению, не реализует свой потенциал, и сократил финансирование многих учреждений ООН. Когда в прошлом месяце американского чиновника спросили о запланированном платеже, он заявил, что любые выплаты будут зависеть от продолжения реформ в ООН.

"Вчера мы получили 725 миллионов долларов от Соединённых Штатов на регулярный бюджет ООН, а в пятницу также получили 102 миллиона долларов от США на миротворческие операции", — сказал представитель ООН Фархан Хак.

"США всё ещё должны 1,312 миллиарда долларов в регулярный бюджет", — сказал он, добавив, что "с учётом этих платежей США больше не грозит потеря права голоса в соответствии со статьёй 19 в 2027 году".

В соответствии со статьёй 19 Устава ООН государство-член теряет право голоса в Генеральной Ассамблее, если его задолженность превышает сумму взносов за два года, хотя возможны льготные периоды.

Администрация Трампа осуществила беспрецедентное сокращение федерального правительства, заявив, что оно было раздутым, и существенно сократила внутренние и зарубежные гранты в рамках усилий, которые, по её словам, должны были направить средства на цели, соответствующие интересам американских налогоплательщиков.

Дополнение

США являются крупнейшим донором бюджета ООН, однако при администрации Трампа они медленнее осуществляли обязательные выплаты в регулярный и миротворческий бюджеты и резко сократили добровольное финансирование учреждений ООН, у которых есть собственные бюджеты.

Китай, второй по величине донор, также выплатил 641,4 миллиона долларов 1 сентября в качестве взноса в регулярный бюджет, согласно данным на сайте ООН.

Добавим

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в этом году, что ООН столкнулась с "неизбежным финансовым крахом" из-за невыплаченных взносов со стороны государств-членов, и глобальная организация ввела значительные сокращения бюджета.

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