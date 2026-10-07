Ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Дарницком районе

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на среду, 7 октября, погибли два человека. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), информирует УНН.

Детали

В 5:32 в КГВА сообщили, что в Дарницком районе столицы зафиксированы последствия вражеской атаки на территории гаражного кооператива.

В Дарницком районе погибли два человека. Выражаем соболезнования родным и близким - говорится в сообщении.

Тем временем Воздушные силы предупреждают о реактивном БПЛА, который направляется в сторону Киева с юга.

Напомним

Ночью 7 октября Киев атаковали баллистическими ракетами и, вероятно, «Цирконами». Воздушные силы сообщили об угрозе в 3:12.

Ракетная атака на Киев: поражены четыре района столицы