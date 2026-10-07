"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рф

Сьогодні путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках. Загалом росія випустила по Україні у ніч на 7 жовтня 70 ракет, багато балістики, під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей, одна з ключових мішеней – енергетика. Відомо про щонайменше 11 загиблих людей, понад 30 поранено. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масовану атаку рф, пише УНН.

Сьогодні путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема пʼятьох дітей. Під завалами досі можуть бути люди. На місці безперервно працюють рятувальники – роблять усе, щоб знайти кожного та кожну. Від російських ракетних ударів пошкоджено ще пʼять багатоквартирних будинків у Дніпрі, чотири багатоповерхівки у Кременчуці. І на жаль, двоє людей загинуло, восьмеро поранено. Дроном пошкоджено багатоповерхівку у Запоріжжі. У Києві росіяни вбили двох людей. Ще дві людини загинули в Олександрії. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей - написав Зеленський у соцмережах.

Як повідомив Президент:

Одна з ключових мішеней – наша енергетика. росіяни хотіли ударити болісно й показово. Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також "шахеди". На жаль, вдалося збити лише частину. Російська балістика залишається найбільшим викликом

"І пакети ППО для нас зараз – це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до "петріотів", які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі. Дякую всім, хто нам допомагає", - зазначив Глава держави.