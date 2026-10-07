"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рф

$45.060.0750.480.05
ukenru
07:40 • 450 перегляди
"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рфPhoto
06:18 • 9048 перегляди
5 балістичних і 39 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ
03:30 • 20437 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі
01:53 • 22137 перегляди
Роналду розкрив причину відходу з тренувального збору Португалії
7 жовтня, 00:26 • 22438 перегляди
росія атакує Київ балістикою
6 жовтня, 21:20 • 24889 перегляди
У середу посли ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти росії з 2022 року - Reuters
6 жовтня, 19:54 • 25891 перегляди
Повітряні сили зафіксували зліт трьох ворожих бомбардувальників Ту-160
6 жовтня, 19:24 • 21821 перегляди
Українські військові "відмінусували" на Покровському напрямку 47 окупантів - Генштаб
6 жовтня, 18:06 • 23456 перегляди
В Україну скоро повернуться дощі - скільки сонячних днів попереду
6 жовтня, 17:45 • 20590 перегляди
До проєкту Держбюджету-2027 подали 5236 поправок - у Раді заявили про рекорд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.1м/с
58%
750мм
Популярнi новини
МВС пояснило, як діяти під час атаки в дорозі та де ховатисяPhoto6 жовтня, 21:51 • 13172 перегляди
Батьки першокласників ще можуть отримати 5000 гривень від держави - як це зробити6 жовтня, 22:53 • 7504 перегляди
У Європарламенті встановили оголену статую ТрампаPhoto6 жовтня, 23:55 • 17124 перегляди
На окупованій Херсонщині світло подають лише на 20–30 хвилин - ЦНС7 жовтня, 00:57 • 10100 перегляди
Ракетна атака на Київ: уражено чотири райони столиці7 жовтня, 01:28 • 14336 перегляди
Публікації
Загиблий пілот винищувача Марат Мамбетов - Герой України: що відомо про командира "Привидів Києва"Photo6 жовтня, 16:54 • 37220 перегляди
У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський книжковий ярмарок - Україну представлять 44 видавництва6 жовтня, 13:38 • 40853 перегляди
Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі
Ексклюзив
6 жовтня, 13:03 • 35883 перегляди
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 88046 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою5 жовтня, 16:18 • 84191 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кріштіану Роналду
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Київська область
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Сірша Ронан відреагувала на чутки про свого чоловіка в ролі нового Джеймса Бонда07:09 • 1578 перегляди
Секретний гонорар і майже 18 млн доларів з бюджету: у Грузії спробували підрахувати вартість концерту Каньє Веста6 жовтня, 17:34 • 22740 перегляди
"Ніби втратив здатність формулювати слова" - нобелівський лауреат з медицини Дейссерот розповів, як дізнався про перемогу6 жовтня, 16:20 • 22123 перегляди
Лінію електропередач планують збудувати між Румунією і Молдовою, її назвуть на честь Трампа6 жовтня, 15:35 • 24081 перегляди
У США проти McDonald's подали колективний позов - у чому звинувачують та яка позиція компанії6 жовтня, 13:46 • 25465 перегляди
Актуальне
P-800 Oniks
Фільм
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рф

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Унаслідок нічної атаки загинули щонайменше 11 людей, понад 30 поранено. росія випустила 70 ракет і дрони по Києву та 12 областях.

"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рф

Сьогодні путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках. Загалом росія випустила по Україні у ніч на 7 жовтня 70 ракет, багато балістики, під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей, одна з ключових мішеней – енергетика. Відомо про щонайменше 11 загиблих людей, понад 30 поранено. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масовану атаку рф, пише УНН.

Сьогодні путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема пʼятьох дітей. Під завалами досі можуть бути люди. На місці безперервно працюють рятувальники – роблять усе, щоб знайти кожного та кожну. Від російських ракетних ударів пошкоджено ще пʼять багатоквартирних будинків у Дніпрі, чотири багатоповерхівки у Кременчуці. І на жаль, двоє людей загинуло, восьмеро поранено. Дроном пошкоджено багатоповерхівку у Запоріжжі. У Києві росіяни вбили двох людей. Ще дві людини загинули в Олександрії. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей

- написав Зеленський у соцмережах.

Як повідомив Президент:

Одна з ключових мішеней – наша енергетика. росіяни хотіли ударити болісно й показово. Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також "шахеди". На жаль, вдалося збити лише частину. Російська балістика залишається найбільшим викликом

"І пакети ППО для нас зараз – це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до "петріотів", які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі. Дякую всім, хто нам допомагає", - зазначив Глава держави.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Вибухи
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дніпро (місто)
Чернігівська область
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Олександрія
Володимир Зеленський
Кременчук
Запоріжжя
Київ