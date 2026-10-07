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Роналду розкрив причину відходу з тренувального збору Португалії

Київ • УНН

 • 5372 перегляди

Роналду заявив, що Жорже Жезуш порушив домовленість щодо пояснення конфлікту на пресконференції. Форвард планує повернутися заради прощального матчу.

Роналду розкрив причину відходу з тренувального збору Португалії

Португальський форвард Кріштіану Роналду розкрив подробиці скандальної ситуації, що виникла під час останнього тренувального збору збірної Португалії. Його слова наводить CNN Portugal, інформує УНН.

Деталі

За словами футболіста, вони домовилися з головним тренером національної команди Жорже Жезушем, які той мав озвучити на пресконференції, щоб сторони змогли примиритися.

Він мав сказати, що я ніколи не просив випустити мене хоч на якісь хвилини, що саме головний тренер, і ніхто інший, запропонував мені план на цей збір, що було помилкою змушувати мене розминатися, а потім не випускати, і якби довелося повторити, він би цього не зробив

- розповів Роналду.

Він розповів, що зустріч завершилася тим, що "головний тренер попросив обійнятися зі мною".

Пообіцяв, що скаже на пресконференції те, що щойно сказав мені, і що питання буде вичерпане. ... Конференція була такою, якою всі її знають: позиція не мала нічого спільного з нашою зустріччю, я почув висловлювання та агресію, на які, на мою думку, не заслуговую, ставлення в стилі "хочу - роблю, маю право і командую", якого він ніколи не виявляв до мене ні близько, ні віддалено напередодні

- повідав Роналду.

Він додав, що ще повернеться до лав збірної Португалії - як мінімум, для проведення прощального матчу.

Нагадаємо

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду залишив розташування збірної Португалії перед матчами Ліги націй проти Данії та Норвегії. Ймовірно, форвард образився за невихід на заміну у матчі проти Норвегії, проте, як заявив Роналду, він залишив команду після слів головного тренера Жорже Жезуша.

Моя совість абсолютно чиста: тренер Португалії Жезуш прокоментував демарш Роналду02.10.26, 02:54 • 10645 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Кріштіану Роналду
Португалія