Роналду розкрив причину відходу з тренувального збору Португалії

Португальський форвард Кріштіану Роналду розкрив подробиці скандальної ситуації, що виникла під час останнього тренувального збору збірної Португалії. Його слова наводить CNN Portugal, інформує УНН.

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За словами футболіста, вони домовилися з головним тренером національної команди Жорже Жезушем, які той мав озвучити на пресконференції, щоб сторони змогли примиритися.

Він мав сказати, що я ніколи не просив випустити мене хоч на якісь хвилини, що саме головний тренер, і ніхто інший, запропонував мені план на цей збір, що було помилкою змушувати мене розминатися, а потім не випускати, і якби довелося повторити, він би цього не зробив - розповів Роналду.

Він розповів, що зустріч завершилася тим, що "головний тренер попросив обійнятися зі мною".

Пообіцяв, що скаже на пресконференції те, що щойно сказав мені, і що питання буде вичерпане. ... Конференція була такою, якою всі її знають: позиція не мала нічого спільного з нашою зустріччю, я почув висловлювання та агресію, на які, на мою думку, не заслуговую, ставлення в стилі "хочу - роблю, маю право і командую", якого він ніколи не виявляв до мене ні близько, ні віддалено напередодні - повідав Роналду.

Він додав, що ще повернеться до лав збірної Португалії - як мінімум, для проведення прощального матчу.

Нагадаємо

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду залишив розташування збірної Португалії перед матчами Ліги націй проти Данії та Норвегії. Ймовірно, форвард образився за невихід на заміну у матчі проти Норвегії, проте, як заявив Роналду, він залишив команду після слів головного тренера Жорже Жезуша.

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