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Ракетна атака на Київ: уражено чотири райони столиці

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Уночі 7 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами та, ймовірно, "Цирконами". Зафіксовано влучання у чотирьох районах.

Ракетна атака на Київ: уражено чотири райони столиці

Стали відомі перші наслідки ворожої ракетної атаки на Київ у ніч на середу, 7 жовтня. Про них повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росіяни вдарили по чотирьох районах столиці. Зокрема:

  • в Оболонськкому районі влучання на територію нежитлової забудови;
    • у Подільському - в складські приміщення;
      • у Дарницькому районі горять уламки на відкритій території;
        • у Шевченківському - влучання на територію нежитлової забудови.

          Згодом у КМДА уточнили: у Подільському районі столиці внаслідок ворожої атаки фіксується пошкодження складського приміщення, а у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території.

          Нагадаємо

          Уночі 7 жовтня Київ атакували балістичними ракетами та, ймовірно, "Цирконами". Повітряні сили повідомили про загрозу о 3:12.

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