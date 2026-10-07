Ракетна атака на Київ: уражено чотири райони столиці
Київ • УНН
Уночі 7 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами та, ймовірно, "Цирконами". Зафіксовано влучання у чотирьох районах.
Стали відомі перші наслідки ворожої ракетної атаки на Київ у ніч на середу, 7 жовтня. Про них повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.
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За його словами, росіяни вдарили по чотирьох районах столиці. Зокрема:
- в Оболонськкому районі влучання на територію нежитлової забудови;
- у Подільському - в складські приміщення;
- у Дарницькому районі горять уламки на відкритій території;
- у Шевченківському - влучання на територію нежитлової забудови.
Згодом у КМДА уточнили: у Подільському районі столиці внаслідок ворожої атаки фіксується пошкодження складського приміщення, а у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території.
Нагадаємо
Уночі 7 жовтня Київ атакували балістичними ракетами та, ймовірно, "Цирконами". Повітряні сили повідомили про загрозу о 3:12.
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