Ракетна атака на Київ: уражено чотири райони столиці

Стали відомі перші наслідки ворожої ракетної атаки на Київ у ніч на середу, 7 жовтня. Про них повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

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За його словами, росіяни вдарили по чотирьох районах столиці. Зокрема:

в Оболонськкому районі влучання на територію нежитлової забудови;

у Подільському - в складські приміщення;

у Дарницькому районі горять уламки на відкритій території;

у Шевченківському - влучання на територію нежитлової забудови.

Згодом у КМДА уточнили: у Подільському районі столиці внаслідок ворожої атаки фіксується пошкодження складського приміщення, а у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території.

Нагадаємо

Уночі 7 жовтня Київ атакували балістичними ракетами та, ймовірно, "Цирконами". Повітряні сили повідомили про загрозу о 3:12.

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