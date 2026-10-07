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Що святкують 7 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

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7 жовтня відзначають міжнародні дні бавовни, гідної праці, безпечної дороги до школи та обізнаності про невральгію трійчастого нерва. Також вшановують релігійні пам’ятні дати.

Що святкують 7 жовтня в Україні та світі

7 жовтня у світі відзначають Міжнародний день "До школи пішки або на велосипеді" та Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невральгію. Які ще свята та тематичні дні відзначають 7 жовтня - читайте у матеріалі УНН.

Всесвітній день бавовни (World Cotton Day)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю у 2021 році за ініціативи країн "Бавовняної четвірки" та за підтримки ФАО і Світової організації торгівлі.

Подія підкреслює важливість бавовни як критично важливої сільськогосподарської культури та глобального товару, що забезпечує дохід для понад 100 мільйонів родин у понад 75 країнах світу, стимулює розвиток текстильної промисловості та сприяє подоланню бідності в країнах, що розвиваються.

Всесвітній день дій за гідну працю (World Day for Decent Work)

Започаткований у 2008 році Міжнародною конфедерацією профспілок. Подія об'єднує трудові організації по всьому світу задля захисту фундаментальних прав робітників, забезпечення справедливої оплати праці, безпечних умов виробництва, соціального захисту, ліквідації дискримінації та примусової праці, а також розбудови якісних робочих місць.

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Міжнародний день "До школи пішки або на велосипеді" (International Walk and Bike to School Day)

Глобальна ініціатива, започаткована у 1997 році, яка об'єднує мільйони школярів, батьків і педагогів у понад 40 країнах світу.

Подія покликана популяризувати активний і здоровий спосіб життя серед дітей, зменшити рівень автомобільного затору й шкідливих викидів навколо навчальних закладів, а також привернути увагу до створення безпечної пішохідної та велосипедної інфраструктури, облаштування безпечних шкільних маршрутів і зниження ризиків дитячого травматизму на дорогах.

Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невральгію (Trigeminal Neuralgia Awareness Day)

Всесвітня медична дата, присвячена рідкісному та вкрай важкому хронічному неврологічному захворюванню - невральгії трійчастого нерва, яку через інтенсивність больових нападів нерідко називають "хворобою самогубців".

Метою дня є поширення інформації про симптоми й методи діагностики даної патології, підтримка пацієнтів та їхніх родин, стимулювання наукових досліджень у сфері нейрохірургії й фармакології для пошуку ефективного лікування, а також підвищення обізнаності лікарів для своєчасного встановлення діагнозу.

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Свято Діви Марії Розарію

Католицьке літургійне свято, встановлене папою Пієм V у 1571 році на честь перемоги Священної ліги над флотом Османської імперії у морській битві під Лепанто 7 жовтня 1571 року, що відвернула загрозу османського вторгнення в Європу.

Свято присвячене молитовному чину Розарію як символу духовного захисту та єдності вірян.

День пам'яті святих мучеників Сергія і Вакха

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих мучеників Сергія і Вакха - знатних римських воєначальників III століття за царювання імператора Максиміліана.

Будучи таємними християнами та обіймаючи високі посади при імператорському дворі, вони відмовилися брати участь у язичницьких жертвоприношеннях, через що були позбавлені військових знаків розрізнення, піддані ганебним катуванням у Сирії та прийняли мученицьку смерть за віру.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святої первомучениці і рівноапостольної Текли Іконійської - учениці апостола Павла I століття. Вона, захопившись його проповіддю, прийняла обітницю дівоцтва та відмовилася від шлюбу із багатим язичником, пройшовши через важкі випробування й катування за віру.

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Олександра Месенко

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