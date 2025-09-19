Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему

Продукти, багаті на магній, вітаміни групи B та триптофан, сприяють виробленню гормонів, що відповідають за гарний настрій і допомагають зменшити напруження. Натомість надлишок кави, алкоголю та цукру може погіршити сон і підвищити рівень тривоги. Про це журналісту УНН розповіла фахівець по здоровому харчуванню та нутриціолог Анастасія Іщенко.

Як харчування впливає на рівень тривожності та стан нервової системи

Збалансоване харчування напряму впливає на роботу усього організму, включаючи мозок та нервову систему. Брак певних вітамінів і мінералів може підвищувати чутливість до стресу, тоді як їх достатня кількість сприяє виробленню нейромедіаторів, що відповідають за гармонійний психологічний стан.

Зменшити збудливість нервових клітин допомагають магній та вітаміни групи B, тому, якщо у вашому раціоні достатньо продуктів, які містять їх у своєму складі, ви робите велику позику своєму організму – каже Іщенко.

Фахівчиня наголошує, що серед таких продуктів – горіхи, насіння, бобові, банани, зелені овочі та зелень, риба (в цих продуктах міститься магній). А також м'ясо, яйця, молочні продукти (ці продукти є джерелом вітаміну В).

Продукти, які допомагають знизити тривожність і покращити самопочуття

Найбільш корисними для нервової системи людини вважають темний шоколад, банани, авокадо, горіхи та вівсянку. Саме через те, що ці продукти мають високий вміст магнію і вітамін групи B, вони здатні зменшувати напруження. Також важливу роль відіграють продукти, що стимулюють вироблення серотоніну та дофаміну.

Продукти, багаті на триптофан допомагають організму синтезувати серотонін. Цей гормон безпосередньо впливає на наш настрій та самопочуття й енергію - пояснює фахівчиня.

Серед таких продуктів вона називає червону рибу, яйця, молочні продукти, гарбузове насіння та зелені листові овочі, наприклад шпинат.

Корисна їжа при стресі

Коли організм тривалий час знаходиться у стані стресу, він потребує більше антиоксидантів і корисних жирних кислот. Саме тому у такі періоди потрібно додавати до раціону рибу, ягоди, свіжі овочі й цільнозернові продукти. Вони не тільки живлять мозок, а й допомагають регулювати рівень гормону стресу - кортизолу. При цьому стрес для організму може бути не тільки психологічним. При хворобі, застудах тощо організм людини також відчуває стрес.

"Жирні кислоти, зокрема Омега-3, можуть позитивно впливати на нервові клітини при стресі та навіть зменшувати прояви тривожних станів. Все через те, що вони потовщують кліткові мембрани, роблячи їх більш пластичними, що впливає на адаптацію організму... Якщо ви не їсте рибу, замініть її лляною олією чи чіа. Горіхи теж підійдуть", - каже нутриціолог.

Які продукти варто обмежити для запобігання загостренню тривоги

Фахівчиня радить обмежити вживання кави, енергетичних напоїв та алкоголю. Також може шкодити надлишок солодкого. Ці продукти загалом покликані стимулювати нервову систему і викликають різкі коливання рівня цукру в крові, що сприяє виникненню дратівливості та безсоння.

"Надлишок кофеїну може викликати прискорене серцебиття і відчуття тривоги, навіть якщо до цього ви були абсолютно спокійні. Також дуже шкідливо вживати такі продукти натщесерце. Різкий скачок цукру може викликати різке тимчасове підвищення настрою, яке зовсім скоро зміниться пригніченістю, а пізніше – і відчуттям втоми. Не пропускайте прийоми їжі, аби не провокувати такі ситуації", - застерігає вона.

Тож щоб зберігати стабільний настрій, важливо дотримуватися регулярного харчування, уникати пропусків прийомів їжі, пити достатньо води та включати в раціон різноманітні продукти з білками, жирами й вуглеводами. Такий підхід дозволяє підтримувати стабільний рівень енергії та краще контролювати емоції.

