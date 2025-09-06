$41.350.00
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 15866 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 28653 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 34533 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 27042 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 37963 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 42398 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36358 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 67114 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
4 вересня, 17:30 • 46583 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Страх та тривога: психолог пояснив різницю

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Психолог Олексій Удовенко пояснив, що страх є реакцією на конкретну загрозу, тоді як тривога виникає при очікуванні небезпеки без чіткого подразника. Він наголосив, що патологічною реакція стає лише тоді, коли заважає повсякденному функціонуванню.

Страх та тривога: психолог пояснив різницю

Страх виникає як реакція на конкретну загрозу, тоді як тривога пов’язана з очікуванням небезпеки без чіткого подразника. Про це розповів психолог Олексій Удовенко, у подкасті із Юлією Зорій, передає УНН.

Деталі

Він пояснив, що емоції - це складна психофізіологічна реакція, у якій задіяні тіло, мозок та інтелектуальне осмислення подій. Вони завжди пов’язані з нашим досвідом і формуються як відповідь на зовнішній світ. Саме тому емоції можуть бути релевантними чи нерелевантними конкретній ситуації, але в будь-якому разі їхня природа спирається на попередній досвід людини.

Фахівець підкреслив, що страх і тривога - не одне й те саме. Страх зазвичай виникає у відповідь на конкретний подразник, що несе очевидну небезпеку. Натомість тривога з’являється тоді, коли загроза лише очікується або передбачається, але не змальована предметно.

Якщо конкретно задаватись питанням, що таке страх і тривога, чи вони відрізняються? Я зазвичай наводжу простий приклад. Якщо ми йдемо по лісу і зустрічаємо вовків, скоріше за все ми переживемо страх. Так, бо є конкретика, є конкретний подразник у вигляді вовка. А звідки в нас ця інформація? Досвіду? Так, ми там колись нам це пояснили, що це небезпечно. Якщо в нас цього подразника немає так конкретного, то ми будемо очікувати на небезпеку. Тобто якщо нам сказали, що там є вовки, їх ще не бачимо, але ми знаємо, що вони там, то ми будемо відчувати тривогу

- пояснює Удовенко.

Він підкреслює, що тривога і тривожність - це не патологічні реакції. Патологічною будь-яку реакцію робить порушення в побутовому функціонуванні людини.

Коли воно стає надмірним, коли цей страх стає надмірним, чи ця тривога стає надмірною, не дає займатися звичайними родинними справами, тоді ми говоримо про патологію. В такому випадку ми говоримо, якщо будь-яка наша реакція це заважає нам функціонувати

- підкреслює психолог.

Фахівець також пояснює, що до всього цього ми маємо різні культурні звичаї та оточення. Окрім цього, умовно, росли у різний час та у різних традиціях.

І, наприклад, споглядання за якоюсь там умовно жорстокою жорстокою подією для сучасної людини - це не те саме, що споглядання за цією ж подією там 500 років тому чи 1000 років тому за певною культурою, обставинами і так далі. Тому ми відштовхуємось не від "Ця реакція погана чи хороша". Ми говоримо, чи заважає ця реакція повсякденному функціонуванню і, зокрема, функціонуванню в суспільстві

- наголошує Удовенко.

Ще філософи античності, а пізніше Декарт підкреслювали: тривога виникає тоді, коли людина передчуває небезпеку, але не може чітко визначити, у чому саме вона полягає.

Дитяча тривога на початку навчального року: як розпізнати та допомогти01.09.25, 13:20 • 3183 перегляди

Альона Уткіна

СуспільствоЗдоров'яЛайфхаки