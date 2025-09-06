Страх и тревога: психолог объяснил разницу

Страх возникает как реакция на конкретную угрозу, тогда как тревога связана с ожиданием опасности без четкого раздражителя. Об этом рассказал психолог Алексей Удовенко в подкасте с Юлией Зорий, передает УНН.

Детали

Он пояснил, что эмоции – это сложная психофизиологическая реакция, в которой задействованы тело, мозг и интеллектуальное осмысление событий. Они всегда связаны с нашим опытом и формируются как ответ на внешний мир. Именно поэтому эмоции могут быть релевантными или нерелевантными конкретной ситуации, но в любом случае их природа опирается на предыдущий опыт человека.

Специалист подчеркнул, что страх и тревога – не одно и то же. Страх обычно возникает в ответ на конкретный раздражитель, несущий очевидную опасность. Тревога же появляется тогда, когда угроза только ожидается или предполагается, но не обрисована предметно.

Если конкретно задаваться вопросом, что такое страх и тревога, отличаются ли они? Я обычно привожу простой пример. Если мы идем по лесу и встречаем волков, скорее всего, мы переживем страх. Да, потому что есть конкретика, есть конкретный раздражитель в виде волка. А откуда у нас эта информация? Опыта? Да, мы там когда-то нам это объяснили, что это опасно. Если у нас этого раздражителя нет так конкретного, то мы будем ожидать опасности. То есть если нам сказали, что там есть волки, их еще не видим, но мы знаем, что они там, то мы будем чувствовать тревогу - объясняет Удовенко.

Он подчеркивает, что тревога и тревожность – это не патологические реакции. Патологической любую реакцию делает нарушение в бытовом функционировании человека.

Когда оно становится чрезмерным, когда этот страх становится чрезмерным, или эта тревога становится чрезмерной, не дает заниматься обычными семейными делами, тогда мы говорим о патологии. В таком случае мы говорим, если любая наша реакция это мешает нам функционировать - подчеркивает психолог.

Специалист также объясняет, что ко всему этому мы имеем разные культурные обычаи и окружение. Кроме этого, условно, росли в разное время и в разных традициях.

И, например, созерцание какого-то там условно жестокого жестокого события для современного человека – это не то же самое, что созерцание этого же события там 500 лет назад или 1000 лет назад по определенной культуре, обстоятельствам и так далее. Поэтому мы отталкиваемся не от "Эта реакция плохая или хорошая". Мы говорим, мешает ли эта реакция повседневному функционированию и, в частности, функционированию в обществе - отмечает Удовенко.

Еще философы античности, а позже Декарт подчеркивали: тревога возникает тогда, когда человек предчувствует опасность, но не может четко определить, в чем именно она заключается.

