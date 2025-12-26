Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях

Фото: freepik

Отмененные свадьбы, пропавшие обручальные кольца и разводы после многих лет совместной жизни. УНН собрал самые громкие расставания голливудских пар, о которых стало известно в этом году.

Подробности

Кэш Уоррен и Джессика Альба

Во время недавних выходов в свет Джессику и Кэша видели без обручальных колец, а в медиа распространяются сообщения о том, что пара недавно рассталась и собирается подавать на развод. Актриса и продюсер были женаты 16 лет и имеют троих детей.

Джонатан Давино и Сидни Суини

Звезда "Эйфории" Сидни и ее жених Джонатан отменили свою свадьбу еще в январе, однако о разрыве стало известно только в марте. Источники различных медиа утверждают, что всему виной был плотный график Сидни и ее сосредоточенность на карьере. Пара была в отношениях 7 лет.

Рами Малек и Эмма Коррин

Рами Малек и Эмма Коррин расстались после почти двух лет отношений. Причина разрыва не была названа, что неудивительно, ведь несмотря на несколько публичных появлений с момента начала отношений в 2023 году, и Рами, и Эмма предпочитали держать свои отношения в тайне.

Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде

Дакота Джонсон и Крис Мартин

Актриса Дакота Джонсон и фронтмен Coldplay Мартин впервые начали отношения в 2017 году и обручились несколько лет назад, но теперь их пути разошлись и истинная причина разрыва неизвестна. Они были парой 8 лет, а также были помолвлены.

Кэти Перри и Орландо Блум

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум пока подтверждают и не комментируют слухов о своем расставании. Зато источник, осведомленный с ситуацией, объяснил, что же побудило звезд принять такое трудное решение. По словам инсайдера, Кэти и Орландо осознали, что именно так будет лучше для их общей дочери, 4-летней Дейзи и остались друзьями. Пара обручилась в 2019-м году, но до алтаря так и не добрались.

Шейлин Вудли и Лукас Браво

После почти шести месяцев отношений, актриса Шейлин Вудли и Лукас Браво расстались. Причины такого решения, пара не разглашает, зато оба удалили все совместные фото в социальных сетях.

Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбе

Кит Урбан и Николь Кидман

По сообщениям СМИ, актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан разводятся и живут отдельно с начала лета 2025 года, хотя официального подтверждения от пары пока нет, но инсайдерские источники подтверждают разрыв, отмечая, что инициатором, вероятно, был Урбан, который переехал, а актриса пыталась спасти отношения.

Они были женаты 19 лет.

Джейкоб Элорди и Оливия Джейд Джанулли

Звезда сериала "Эйфория" Джейкоб Элорди и популярная инфлюенсерша Оливия Джейд, также больше не вместе. По информации близких к паре людей, их история любви завершена, и никаких планов на совместное будущее они пока не имеют. Что именно стало причиной разрыва, пока не разглашается. Пара встречалась три года.

Эми Шумер и Крис Фишер

Эми и Крис решили развестись, и Эми сообщила новость в Instagram, отметив, что, несмотря на слухи, разрыв произошел "не потому, что я сбросила несколько килограммов и подумала, что могу завоевать баскетболиста, и не потому, что он горячий шеф-повар, лауреат премии "Борд Джеймс", который все еще может похвастаться". Пара развелась после семи лет брака.

Перегрин Пирсон и Софи Тернер

Актриса, звезда сериала Игра Престолов Софи Тернер рассталась со своим бойфрендом, Перегрином Пирсоном, который является наследником британских аристократов. Ранее он встречался с крестной дочерью короля Чарльза, принцессой Греции и Дании Марией-Олимпией. Официальной версии разрыва отношений в паре, пока, неизвестно, однако известно, что они были вместе 18 месяцев.

Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси