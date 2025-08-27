Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

$41.400.03
07:59
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27 августа, 02:20
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине05:54
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters06:24
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола26 августа, 14:05
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Александр Стабб
Виталий Коваль
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сумская область
Черниговская область
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношений26 августа, 17:52
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином Батлером26 августа, 10:03
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
Доллар США
Евро

Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Киев • УНН

 690 просмотра

Поп-певица Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси официально помолвлены. Новость вызвала эмоциональный взрыв среди поклонников и поздравления от знаменитостей, включая Гордона Рамзи и Дональда Трампа.

Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Соцсети взорвались после новости о помолвке поп-певицы Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси. Поклонники не скрывают радости. К поздравлениям присоединился даже всемирно известный повар Гордон Рамзи, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Новость о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси вызвала настоящий эмоциональный взрыв среди ее поклонников. В соцсетях появляются видео, где группы людей кричат, узнав о предстоящей свадьбе пары. Некоторые фанаты признаются, что не могли сдержать слез.

Я думала, что это искусственный интеллект, когда впервые открыла Instagram

 - рассказала BBC владелица фан-аккаунта певицы в TikTok с более чем 74 000 подписчиков.

Я не могла поверить, что это правда, а потом поняла, что это опубликовали их аккаунты. Я сразу же испугалась и написала что-то бессвязное в групповом чате. Просто волнение и недоверие, действительно

- добавила она.

После официального подтверждения фанаты начали шутить в сети, что искренне радуются за свою "близкую подругу" Свифт. Такая реакция не случайна - еще с начала своей карьеры певица активно поддерживала контакт с поклонниками, создавая иллюзию близости, пишет издание.

Ее музыка такая личная, и способ, которым она общается со своими поклонниками, заключается в том, как она рассказывает и поет о своих отношениях. Я просто хочу для нее лучшего и просто рада, что она нашла любовь

 - добавила владелица фан-аккаунта.

К волне поздравлений присоединились и звезды. Известный шеф-повар Гордон Рамзи опубликовал в Instagram фото с Келси после победы его команды Kansas City Chiefs в чемпионате НФЛ 2023 года, добавив шутливую подпись.

От одного кольца к следующему… поздравляем! От вашего любимого учителя домоводства Gx

- написал он.

Напомним

Ранее УНН писал, что поп-королева Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси официально помолвлены. Пара встречалась около двух лет и объявила об этом в социальных сетях, опубликовав фотографии помолвки.

Президент США Дональд Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой, хотя ранее и критиковал звездную певицу публично.

Алена Уткина

Футбол
Тейлор Свифт
ТикТок
Дональд Трамп
Instagram