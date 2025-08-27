Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Киев • УНН
Поп-певица Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси официально помолвлены. Новость вызвала эмоциональный взрыв среди поклонников и поздравления от знаменитостей, включая Гордона Рамзи и Дональда Трампа.
Соцсети взорвались после новости о помолвке поп-певицы Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси. Поклонники не скрывают радости. К поздравлениям присоединился даже всемирно известный повар Гордон Рамзи, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Новость о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси вызвала настоящий эмоциональный взрыв среди ее поклонников. В соцсетях появляются видео, где группы людей кричат, узнав о предстоящей свадьбе пары. Некоторые фанаты признаются, что не могли сдержать слез.
Я думала, что это искусственный интеллект, когда впервые открыла Instagram
Я не могла поверить, что это правда, а потом поняла, что это опубликовали их аккаунты. Я сразу же испугалась и написала что-то бессвязное в групповом чате. Просто волнение и недоверие, действительно
После официального подтверждения фанаты начали шутить в сети, что искренне радуются за свою "близкую подругу" Свифт. Такая реакция не случайна - еще с начала своей карьеры певица активно поддерживала контакт с поклонниками, создавая иллюзию близости, пишет издание.
Ее музыка такая личная, и способ, которым она общается со своими поклонниками, заключается в том, как она рассказывает и поет о своих отношениях. Я просто хочу для нее лучшего и просто рада, что она нашла любовь
К волне поздравлений присоединились и звезды. Известный шеф-повар Гордон Рамзи опубликовал в Instagram фото с Келси после победы его команды Kansas City Chiefs в чемпионате НФЛ 2023 года, добавив шутливую подпись.
От одного кольца к следующему… поздравляем! От вашего любимого учителя домоводства Gx
Напомним
Президент США Дональд Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой, хотя ранее и критиковал звездную певицу публично.