Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Соцсети взорвались после новости о помолвке поп-певицы Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси. Поклонники не скрывают радости. К поздравлениям присоединился даже всемирно известный повар Гордон Рамзи, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Новость о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси вызвала настоящий эмоциональный взрыв среди ее поклонников. В соцсетях появляются видео, где группы людей кричат, узнав о предстоящей свадьбе пары. Некоторые фанаты признаются, что не могли сдержать слез.

Я думала, что это искусственный интеллект, когда впервые открыла Instagram - рассказала BBC владелица фан-аккаунта певицы в TikTok с более чем 74 000 подписчиков.

Я не могла поверить, что это правда, а потом поняла, что это опубликовали их аккаунты. Я сразу же испугалась и написала что-то бессвязное в групповом чате. Просто волнение и недоверие, действительно - добавила она.

После официального подтверждения фанаты начали шутить в сети, что искренне радуются за свою "близкую подругу" Свифт. Такая реакция не случайна - еще с начала своей карьеры певица активно поддерживала контакт с поклонниками, создавая иллюзию близости, пишет издание.

Ее музыка такая личная, и способ, которым она общается со своими поклонниками, заключается в том, как она рассказывает и поет о своих отношениях. Я просто хочу для нее лучшего и просто рада, что она нашла любовь - добавила владелица фан-аккаунта.

К волне поздравлений присоединились и звезды. Известный шеф-повар Гордон Рамзи опубликовал в Instagram фото с Келси после победы его команды Kansas City Chiefs в чемпионате НФЛ 2023 года, добавив шутливую подпись.

От одного кольца к следующему… поздравляем! От вашего любимого учителя домоводства Gx - написал он.

Напомним

Ранее УНН писал, что поп-королева Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси официально помолвлены. Пара встречалась около двух лет и объявила об этом в социальных сетях, опубликовав фотографии помолвки.

Президент США Дональд Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой, хотя ранее и критиковал звездную певицу публично.