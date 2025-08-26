"Я бажаю їм великого успіху": Трамп привітав Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі із заручинами

$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 26372 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 53289 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 38423 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 95054 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 129847 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 125162 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 53187 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 150763 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 62309 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55991 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
26 серпня, 10:03 • 102535 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД
26 серпня, 10:30 • 66813 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
26 серпня, 11:34 • 71750 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року
26 серпня, 13:17 • 49683 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу
14:05 • 30072 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків
17:52 • 2140 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року
26 серпня, 13:17 • 49937 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном Батлером
26 серпня, 10:03 • 102832 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
26 серпня, 06:39 • 129790 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?
25 серпня, 14:33 • 58671 перегляди
"Я бажаю їм великого успіху": Трамп привітав Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі із заручинами

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент США Дональд Трамп привітав Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі із заручинами, незважаючи на попередню критику співачки. Раніше Трамп публічно висловлювався проти Свіфт, яка підтримала кампанію Камали Гарріс.

"Я бажаю їм великого успіху": Трамп привітав Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі із заручинами

Президент США Дональд Трамп привітав Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі із заручинами. Раніше президент-республіканець критикував зіркову співачку публічно. Передає УНН із посиланням на News Sky.

Деталі

Під час засідання кабінету міністрів у вівторок президент Дональд Трамп відповів на запитання журналіста про оголошення заручин Тейлор Свіфт із зіркою НФЛ Тревісом Келсі.

Ну, я бажаю їм великого успіху. Я вважаю, що він – чудовий гравець, чудова людина, а вона – надзвичайна особистість. Тож я бажаю їм великого успіху

- сказав Трамп.

Привітання Трампа на адресу Свіфт різко контрастує з його згадками про поп-зірку протягом останнього року. Свіфт підтримала президентську кампанію Камали Гарріс у минулому році. Тоді Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social пост "Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВІФТ!".

Нагадаємо

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі заручилися після двох років стосунків. У соціальній мережі вже є світлини заручин зіркової пари.

Трамп заявляв, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча".

Ігор Тележніков

