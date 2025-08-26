"Я бажаю їм великого успіху": Трамп привітав Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі із заручинами

Президент США Дональд Трамп привітав Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі із заручинами. Раніше президент-республіканець критикував зіркову співачку публічно. Передає УНН із посиланням на News Sky.

Під час засідання кабінету міністрів у вівторок президент Дональд Трамп відповів на запитання журналіста про оголошення заручин Тейлор Свіфт із зіркою НФЛ Тревісом Келсі.

Ну, я бажаю їм великого успіху. Я вважаю, що він – чудовий гравець, чудова людина, а вона – надзвичайна особистість. Тож я бажаю їм великого успіху