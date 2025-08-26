"Я бажаю їм великого успіху": Трамп привітав Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі із заручинами
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп привітав Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі із заручинами, незважаючи на попередню критику співачки. Раніше Трамп публічно висловлювався проти Свіфт, яка підтримала кампанію Камали Гарріс.
Президент США Дональд Трамп привітав Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі із заручинами. Раніше президент-республіканець критикував зіркову співачку публічно. Передає УНН із посиланням на News Sky.
Деталі
Під час засідання кабінету міністрів у вівторок президент Дональд Трамп відповів на запитання журналіста про оголошення заручин Тейлор Свіфт із зіркою НФЛ Тревісом Келсі.
Ну, я бажаю їм великого успіху. Я вважаю, що він – чудовий гравець, чудова людина, а вона – надзвичайна особистість. Тож я бажаю їм великого успіху
Привітання Трампа на адресу Свіфт різко контрастує з його згадками про поп-зірку протягом останнього року. Свіфт підтримала президентську кампанію Камали Гарріс у минулому році. Тоді Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social пост "Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВІФТ!".
Нагадаємо
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі заручилися після двох років стосунків. У соціальній мережі вже є світлини заручин зіркової пари.
Трамп заявляв, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча".
Тейлор Свіфт анонсувала новий альбом після інтриги зі зворотнім відліком12.08.25, 10:47 • 3302 перегляди