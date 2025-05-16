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Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

Київ • УНН

 • 13063 перегляди

Дональд Трамп заявляв, що Тейлор Свіфт заплатить за підтримку Камали Харріс на виборах 2024 року. Раніше Свіфт критикувала Трампа за використання підроблених зображень з нею.

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

Президент США Дональд Трамп "взяв перерву" у своїх президентських обов'язках, щоб кинути тінь на Тейлор Свіфт, затаївши образу на світову мегазірку за її підтримку Камали Харріс на виборах 2024 року, передає УНН з посиланням на Variety.

"Хто-небудь помітив, що відтоді, як я сказав "Я НЕНАВИДЖУ ТЕЙЛОР СВІФТ", вона більше не "гаряча"?" - написав Трамп у пості в п'ятницю на своїй платформі Truth Social. Він не навів жодних подробиць для своєї заяви.

Контекст

За даними Forbes, поточний статок Свіфт становить 1,6 мільярда доларів, що робить її найбагатшою жінкою-музикантом у світі. 149-денний тур Свіфт Eras Tour, який завершився в грудні минулого року, встановив новий рекорд, ставши першим туром у музичній індустрії вартістю 2 мільярди доларів. Вона є рекордсменкою як виконавиця з найбільшою кількістю перемог у категорії "Альбом року" на премії "Греммі" — чотири, і вона виграла рекордні 30 трофеїв на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards. У січні вінілова платівка Свіфт "Lover (Live From Paris)" була розпродана менш ніж за годину.

У вересні 2024 року Трамп опублікував пост "Я НЕНАВИДЖУ ТЕЙЛОР СВІФТ!" — через кілька днів після того, як Свіфт поділилася в Instagram, що має намір голосувати за Харріс на виборах президента США після її перемоги над Трампом на дебатах 10 вересня. "Я голосую за @kamalaharris, тому що вона бореться за права і справи, які, як я вважаю, потребують воїна, щоб відстоювати їх", — частково написала Свіфт у пості в Instagram. "Я думаю, що вона твердий, обдарований лідер, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нас буде вести спокій, а не хаос".

У своєму пості Свіфт також розкритикувала Трампа за те, що той раніше використовував її підроблене зображення, створене штучним інтелектом, щоб створити неправдиве враження, ніби Свіфт його підтримує. Трамп в інтерв'ю Fox Business заявив, що його не турбує, що Свіфт подасть на нього в суд за публікацію підроблених зображень, заявивши, що "всі вони були придумані іншими людьми".

Після того, як Свіфт публічно підтримала Харріс, Трамп заявив в інтерв'ю Fox News "Fox & Friends", що "я не був шанувальником Тейлор Свіфт", і сказав, що "вона, ймовірно, заплатить за це ціну на ринку".

Трамп одного разу висловив захоплення Свіфт, принаймні, її зовнішністю. "Я думаю, що вона красива — дуже красива! Я вважаю її дуже красивою. Я думаю, що вона ліберальна. Їй, ймовірно, не подобається Трамп. Я чув, що вона дуже талановита", — сказав він головному редактору Variety Раміну Сетуде в книзі "Учень у країні чудес: як Дональд Трамп і Марк Бернетт провели Америку через дзеркало".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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