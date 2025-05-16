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Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

Киев • УНН

 • 7906 просмотра

Дональд Трамп заявлял, что Тейлор Свифт заплатит за поддержку Камалы Харрис на выборах 2024 года. Ранее Свифт критиковала Трампа за использование поддельных изображений с ней.

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

Президент США Дональд Трамп "взял перерыв" в своих президентских обязанностях, чтобы бросить тень на Тейлор Свифт, затаив обиду на мировую мегазвезду за ее поддержку Камалы Харрис на выборах 2024 года, передает УНН со ссылкой на Variety.

"Кто-нибудь заметил, что с тех пор, как я сказал "Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ", она больше не "горячая"?" — написал Трамп в посте в пятницу на своей платформе Truth Social. Он не привел никаких подробностей для своего заявления.

Контекст

По данным Forbes, текущее состояние Свифт составляет 1,6 миллиарда долларов, что делает ее самой богатой женщиной-музыкантом в мире. 149-дневный тур Свифт Eras Tour, завершившийся в декабре прошлого года, установил новый рекорд, став первым туром в музыкальной индустрии стоимостью 2 миллиарда долларов. Она является рекордсменкой как исполнительница с наибольшим количеством побед в категории "Альбом года" на премии "Грэмми" — четыре, и она выиграла рекордные 30 трофеев на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. В январе виниловая пластинка Свифт "Lover (Live From Paris)" была распродана менее чем за час.

В сентябре 2024 года Трамп опубликовал пост "Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ!" — через несколько дней после того, как Свифт поделилась в Instagram, что намерена голосовать за Харрис на выборах президента США после ее победы над Трампом на дебатах 10 сентября. "Я голосую за @kamalaharris, потому что она борется за права и дела, которые, как я считаю, нуждаются в воине, чтобы отстаивать их", — частично написала Свифт в посте в Instagram. "Я думаю, что она твердый, одаренный лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нас будет вести спокойствие, а не хаос".

В своем посте Свифт также раскритиковала Трампа за то, что тот ранее использовал ее поддельное изображение, созданное искусственным интеллектом, чтобы создать ложное впечатление, будто Свифт его поддерживает. Трамп в интервью Fox Business заявил, что его не беспокоит, что Свифт подаст на него в суд за публикацию поддельных изображений, заявив, что "все они были придуманы другими людьми".

После того, как Свифт публично поддержала Харрис, Трамп заявил в интервью Fox News "Fox & Friends", что "я не был поклонником Тейлор Свифт", и сказал, что "она, вероятно, заплатит за это цену на рынке".

Трамп однажды выразил восхищение Свифт, по крайней мере, ее внешностью. "Я думаю, что она красива — очень красива! Я нахожу ее очень красивой. Я думаю, что она либеральна. Ей, вероятно, не нравится Трамп. Я слышал, что она очень талантлива", — сказал он главному редактору Variety Рамину Сетуде в книге "Ученик в стране чудес: как Дональд Трамп и Марк Бернетт провели Америку через зеркало".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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