Камала Гарріс

Трамп розповів про розмову із Зеленським та відсутність контакту з путіним

Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України після перемоги на виборах. Він також поспілкувався з близько 70 світовими лідерами, включаючи Байдена, але не з путіним.