Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.
Сенатор Сандерс виступив на фестивалі Coachella з промовою до молоді, закликавши їх боротися за економічну, соціальну та расову справедливість, а також проти зміни клімату.
Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.
Джордж Клуні критично висловився про адміністрацію Трампа та політичний клімат в США, порівнявши його з "немовлям на шосе". Актор також обговорив свій дебют на Бродвеї в "Добраніч і удачі" та прокоментував роботу адміністрації Байдена.
Американські високопосадовці висловили різні версії причин зіткнення літака American Eagle з вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана. Трамп звинуватив політику різноманітності, інші закликають дочекатися результатів розслідування.
Джо Байден і Камала Гарріс офіційно склали свої повноваження після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Після незручного рукостискання з чоловіком Гарріс, Байден покинув Капітолійський пагорб на вертольоті морської піхоти.
У США розпочалася церемонія інавгурації Дональда Трампа в Капітолії. Під час церемонії Трамп не зміг поцілувати Меланію через її капелюх та привітав президента Байдена під оплески присутніх.
Обраний президент Трамп і чинний президент Байден покинули Білий дім після 35-хвилинної зустрічі. Політичні опоненти вирушили до Капітолія в одному лімузині згідно з традицією.
Обраний президент Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації. Через екстремально низькі температури церемонію перенесли в Ротонду Капітолію, що викликало проблеми з розміщенням 250 тисяч гостей.
Дональд Трамп призначив Сільвестра Сталлоне, Мела Гібсона та Джона Войта спеціальними посланцями у Голлівуді. Їхнє завдання - повернути колишню славу кіноіндустрії та зробити її "більшою та сильнішою".
Колишня перша леді США Мішель Обама не відвідає інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Барак Обама, подружжя Бушів та Клінтонів підтвердили свою присутність на церемонії.
Майбутній віцепрезидент США Джей Ді Венс не отримав запрошення від Камали Гарріс відвідати резиденцію віцепрезидента перед інавгурацією. Команда Гарріс пояснює це відсутністю такої традиції під час пандемії.
Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. Підрахунок 304 голосів виборців пройшов без заперечень, інавгурація запланована на 20 січня.
У Вірджинії знайдено понад 150 саморобних вибухових пристроїв у будинку чоловіка, який втратив пальці через вибухівку. Підозрюваний зберігав бомби в гаражі та рюкзаку, а також нестабільну вибухівку в морозильній камері.
Дженніфер Лопес опублікувала відео з найяскравішими моментами 2024 року, де не згадала свого чоловіка Бена Аффлека. У ролику показані її кар'єрні досягнення, особисті моменти та кадри з нового фільму.
Дональд Трамп отримав 304 голоси виборців, що перевищує необхідні 270 для перемоги. Вирішальними стали 40 голосів від штату Техас, а офіційне затвердження результатів Конгресом відбудеться 6 січня 2025 року.
ABC News погодилася виплатити Дональду Трампу 15 мільйонів доларів за наклеп після помилкової заяви ведучого про зґвалтування. Телеканал також має опублікувати офіційне вибачення на своєму сайті.
Американський журналіст Еван Гершкович опублікував розслідування про департамент контррозвідки ФСБ після звільнення з російської в'язниці. Він розповів про керівника відділу Дмитра Мінаєва, який організував його арешт та обмін.
"Графік відключення світла" став найпопулярнішим запитом українців у Google у 2024 році. Серед інших топ-запитів - "Євро 2024", Олександр Сирський, "20 днів у Маріуполі" та EcoFlow.
Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне провів День подяки в маєтку Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Актор раніше публічно не підтримував кандидатуру Трампа на виборах.
Голлівудська акторка Шерон Стоун розкритикувала виборців Трампа на Туринському кінофестивалі. Вона заявила, що "неосвічені" чоловіки та їхня наївність вплинули на результати президентських виборів у США.
Мільярдер Воррен Баффет оголосив про намір віддати 99,5% своїх статків на благодійність. Кошти отримають чотири сімейні фонди, якими керуватимуть його діти, але самі вони не зможуть працювати в благодійному фонді.
Дональд Трамп має намір звільнити всю команду спецпрокурора Джека Сміта і створити слідчі групи у справі про вибори 2020 року. Плани щодо реорганізації Мін'юсту США ґрунтуються на особистих образах експрезидента.
Обраний президент США Дональд Трамп підтримав ідею національного надзвичайного плану для депортації нелегальних мігрантів. Він має намір використовувати військові ресурси і "всі необхідні повноваження" для реалізації цієї програми.
Дональд Трамп обрав Тулсі Габбард кандидатом на посаду директора національної розвідки США. Габбард, яка покинула Демократичну партію у 2022 році, має військовий досвід та стала активною прихильницею Трампа.
Під час виступу вдови Олексія Навального на технологічній конференції Web Summit українські активісти влаштували протест. Учасники скандували антиросійські гасла та включили сирену повітряної тривоги.
Дональд Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті Арізона, отримавши загалом 312 голосів виборщиків. Республіканець набрав 74,6 млн голосів виборців (50,5%), перемігши Камалу Гарріс з 70,9 млн голосів (48%).
Суддя Соня Сотомайор може піти у відставку, що дозволить Байдену номінувати Гарріс на її місце. Демократи мають більшість у Сенаті до січня, що дає можливість затвердити кандидатуру.
Ненсі Пелосі заявила, що пізніше рішення Байдена про вихід із президентських перегонів нашкодило демократам. За її словами, ранній вихід міг би дати шанс іншим кандидатам у відкритих праймеріз.
Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України після перемоги на виборах. Він також поспілкувався з близько 70 світовими лідерами, включаючи Байдена, але не з путіним.