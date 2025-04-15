Камала Гарріс

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21480 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 140993 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 128479 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130282 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 127983 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129795 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 193710 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76979 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164178 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115784 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 39723 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 51101 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 53314 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 43316 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 25748 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 6618 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 18777 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 43739 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 53722 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 140993 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 3400 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 11310 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 13411 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 109177 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110811 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Камала Гарріс

Віце-президент США з 2021 року
Новини по темi

Трамп розлючений через програму на CBS News і хоче закрити канал

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.

Новини Світу • 14 квітня, 13:54 • 9704 перегляди

Берні Сандерс закликав молодь до боротьби за справедливість на Coachella

Сенатор Сандерс виступив на фестивалі Coachella з промовою до молоді, закликавши їх боротися за економічну, соціальну та расову справедливість, а також проти зміни клімату.

Новини Світу • 13 квітня, 07:17 • 4896 перегляди

Трамп позбавив Гарріс, Клінтон і Байдена доступу до секретної інформації

Президент США Дональд Трамп відкликав допуск до секретної інформації у ряду опонентів, включаючи Гарріс, Клінтон і Байдена, а також у членів сім'ї Байдена. Раніше він позбавив доступу Блінкена і Саллівана.

Новини Світу • 22 березня, 14:20 • 31892 перегляди

"Жодні правила більше не мають значення": Джордж Клуні про президентство Трампа

Джордж Клуні критично висловився про адміністрацію Трампа та політичний клімат в США, порівнявши його з "немовлям на шосе". Актор також обговорив свій дебют на Бродвеї в "Добраніч і удачі" та прокоментував роботу адміністрації Байдена.

Новини Світу • 21 лютого, 09:47 • 60655 перегляди

Авіакатастрофа у Вашингтоні: найважливіші заяви Трампа та інших офіційних осіб США

Американські високопосадовці висловили різні версії причин зіткнення літака American Eagle з вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана. Трамп звинуватив політику різноманітності, інші закликають дочекатися результатів розслідування.

Новини Світу • 30 січня, 19:13 • 30547 перегляди

Як цивільні особи: Байден і Гарріс покинули Капітолійський пагорб

Джо Байден і Камала Гарріс офіційно склали свої повноваження після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Після незручного рукостискання з чоловіком Гарріс, Байден покинув Капітолійський пагорб на вертольоті морської піхоти.

Політика • 20 січня, 18:35 • 94262 перегляди

Розпочалася церемонія інавгурації Трампа: бурхливі оплески та поцілонок з Меланією

У США розпочалася церемонія інавгурації Дональда Трампа в Капітолії. Під час церемонії Трамп не зміг поцілувати Меланію через її капелюх та привітав президента Байдена під оплески присутніх.

Політика • 20 січня, 17:00 • 37930 перегляди

Трамп прибув до Капітолія перед інавгурацією. Він їхав в одній машині з Байденом

Обраний президент Трамп і чинний президент Байден покинули Білий дім після 35-хвилинної зустрічі. Політичні опоненти вирушили до Капітолія в одному лімузині згідно з традицією.

Політика • 20 січня, 15:58 • 35687 перегляди

Трамп прибув до Вашингтона на інавгурацію: які заходи заплановані

Обраний президент Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації. Через екстремально низькі температури церемонію перенесли в Ротонду Капітолію, що викликало проблеми з розміщенням 250 тисяч гостей.

Новини Світу • 19 січня, 07:48 • 37567 перегляди

Трамп призначив Сталлоне, Гібсона та Войта посланцями у Голлівуді

Дональд Трамп призначив Сільвестра Сталлоне, Мела Гібсона та Джона Войта спеціальними посланцями у Голлівуді. Їхнє завдання - повернути колишню славу кіноіндустрії та зробити її "більшою та сильнішою".

Новини Світу • 17 січня, 00:04 • 105130 перегляди

Мішель Обама не буде присутня на інавгурації Трампа

Колишня перша леді США Мішель Обама не відвідає інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Барак Обама, подружжя Бушів та Клінтонів підтвердили свою присутність на церемонії.

Новини Світу • 15 січня, 00:41 • 28677 перегляди

Гарріс не запросила Венса на ввічливий візит до резиденції віцепрезидента перед інавгурацією

Майбутній віцепрезидент США Джей Ді Венс не отримав запрошення від Камали Гарріс відвідати резиденцію віцепрезидента перед інавгурацією. Команда Гарріс пояснює це відсутністю такої традиції під час пандемії.

Новини Світу • 14 січня, 09:24 • 27016 перегляди

Конгрес офіційно затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США

Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. Підрахунок 304 голосів виборців пройшов без заперечень, інавгурація запланована на 20 січня.

Новини Світу • 6 січня, 19:23 • 24559 перегляди

У США виявили рекордну схованку бомб у будинку прихильника теорій змови

У Вірджинії знайдено понад 150 саморобних вибухових пристроїв у будинку чоловіка, який втратив пальці через вибухівку. Підозрюваний зберігав бомби в гаражі та рюкзаку, а також нестабільну вибухівку в морозильній камері.

Новини Світу • 1 січня, 06:51 • 25937 перегляди

Дженніфер Лопес залишила Бена Аффлека поза підсумками 2024 року

Дженніфер Лопес опублікувала відео з найяскравішими моментами 2024 року, де не згадала свого чоловіка Бена Аффлека. У ролику показані її кар'єрні досягнення, особисті моменти та кадри з нового фільму.

Новини Світу • 31 грудня, 09:04 • 101986 перегляди

Трамп отримав необхідну кількість голосів виборців для перемоги - CNN

Дональд Трамп отримав 304 голоси виборців, що перевищує необхідні 270 для перемоги. Вирішальними стали 40 голосів від штату Техас, а офіційне затвердження результатів Конгресом відбудеться 6 січня 2025 року.

Новини Світу • 17 грудня, 22:30 • 18009 перегляди

Трамп отримає 15 мільйонів доларів від ABC News у справі про наклеп

ABC News погодилася виплатити Дональду Трампу 15 мільйонів доларів за наклеп після помилкової заяви ведучого про зґвалтування. Телеканал також має опублікувати офіційне вибачення на своєму сайті.

Політика • 14 грудня, 23:00 • 29022 перегляди

Журналіст Еван Гершкович опублікував перше розслідування після звільнення з російського полону

Американський журналіст Еван Гершкович опублікував розслідування про департамент контррозвідки ФСБ після звільнення з російської в'язниці. Він розповів про керівника відділу Дмитра Мінаєва, який організував його арешт та обмін.

Новини Світу • 13 грудня, 16:44 • 19479 перегляди

Google розкрив найпопулярніші пошукові запити українців у 2024 році

"Графік відключення світла" став найпопулярнішим запитом українців у Google у 2024 році. Серед інших топ-запитів - "Євро 2024", Олександр Сирський, "20 днів у Маріуполі" та EcoFlow.

Суспільство • 10 грудня, 12:46 • 18192 перегляди

Сталлоне провів День подяки з Трампом у маєтку новообраного президента Мар-а-Лаго

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне провів День подяки в маєтку Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Актор раніше публічно не підтримував кандидатуру Трампа на виборах.

Новини Світу • 29 листопада, 14:33 • 76660 перегляди

Шерон Стоун звинуватила "неосвічених" чоловіків у перемозі Трампа

Голлівудська акторка Шерон Стоун розкритикувала виборців Трампа на Туринському кінофестивалі. Вона заявила, що "неосвічені" чоловіки та їхня наївність вплинули на результати президентських виборів у США.

Новини Світу • 27 листопада, 18:43 • 23991 перегляди

Воррен Баффет розкрив несподіваний план щодо свого 149-мільярдного статку

Мільярдер Воррен Баффет оголосив про намір віддати 99,5% своїх статків на благодійність. Кошти отримають чотири сімейні фонди, якими керуватимуть його діти, але самі вони не зможуть працювати в благодійному фонді.

Новини Світу • 26 листопада, 13:35 • 17418 перегляди

Трамп планує використати Мін'юст для розслідування щодо виборів 2020 року - WP

Дональд Трамп має намір звільнити всю команду спецпрокурора Джека Сміта і створити слідчі групи у справі про вибори 2020 року. Плани щодо реорганізації Мін'юсту США ґрунтуються на особистих образах експрезидента.

Новини Світу • 23 листопада, 12:57 • 20011 перегляди

Трамп може оголосити надзвичайний стан для масової депортації нелегалів у США

Обраний президент США Дональд Трамп підтримав ідею національного надзвичайного плану для депортації нелегальних мігрантів. Він має намір використовувати військові ресурси і "всі необхідні повноваження" для реалізації цієї програми.

Новини Світу • 18 листопада, 17:10 • 18536 перегляди

Трамп призначив колишню демократку Тулсі Габбард на посаду директора розвідки США

Дональд Трамп обрав Тулсі Габбард кандидатом на посаду директора національної розвідки США. Габбард, яка покинула Демократичну партію у 2022 році, має військовий досвід та стала активною прихильницею Трампа.

Новини Світу • 13 листопада, 21:05 • 24142 перегляди

"Stop russia": українські активісти зірвали виступ Навальної на конференції в Лісабоні

Під час виступу вдови Олексія Навального на технологічній конференції Web Summit українські активісти влаштували протест. Учасники скандували антиросійські гасла та включили сирену повітряної тривоги.

Війна • 12 листопада, 16:32 • 30614 перегляди

Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті, загалом зібравши 74,6 млн голосів

Дональд Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті Арізона, отримавши загалом 312 голосів виборщиків. Республіканець набрав 74,6 млн голосів виборців (50,5%), перемігши Камалу Гарріс з 70,9 млн голосів (48%).

Новини Світу • 10 листопада, 09:46 • 24532 перегляди

Камала Гарріс може стати суддею Верховного суду США - ЗМІ

Суддя Соня Сотомайор може піти у відставку, що дозволить Байдену номінувати Гарріс на її місце. Демократи мають більшість у Сенаті до січня, що дає можливість затвердити кандидатуру.

Новини Світу • 9 листопада, 18:34 • 24797 перегляди

Пелосі вважає, що повільність Байдена під час виходу з президентських перегонів вплинула на поразку демократів

Ненсі Пелосі заявила, що пізніше рішення Байдена про вихід із президентських перегонів нашкодило демократам. За її словами, ранній вихід міг би дати шанс іншим кандидатам у відкритих праймеріз.

Новини Світу • 9 листопада, 10:52 • 20879 перегляди

Трамп розповів про розмову із Зеленським та відсутність контакту з путіним

Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України після перемоги на виборах. Він також поспілкувався з близько 70 світовими лідерами, включаючи Байдена, але не з путіним.

Політика • 7 листопада, 20:53 • 48297 перегляди