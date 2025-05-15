Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

Американський рок-музикант Брюс Спрінгстін знову публічно виступив із гострою критикою на адресу адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Variety, пише УНН.

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Як повідомляється, ще у 2017 році в інтерв’ю для обкладинки Variety Спрінгстін пояснив, чому утримується від надто відкритої політичної критики.

"Ну, якщо ви почитаєте Чарльза Блоу в The New York Times, він досить добре несе прапор. Я неоднозначно ставлюся до ... свого роду виступу на трибуні. Я, як і раніше, вважаю, що люди здебільшого приходять до музики, щоб розважитися - так, щоб розв'язати свої повсякденні проблеми, і так, також, щоб зачепити політичні теми, я вважаю, що музика може добре з цим впоратися. Але я, як і раніше, вважаю, що в основі своїй це справа серця",-зазначив музикант.

Однак із часом він почав більш відкрито висловлюватися на політичні теми. Наприклад, він брав участь у мітингах на підтримку кандидатки в президенти Камали Гарріс, де розкритикував Трампа.

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"Вона (Гарріс,-ред.) балотується на посаду 47-го президента Сполучених Штатів. Дональд Трамп балотується на пост американського тирана", - сказав Спрінгстін. "Він не розуміє цю країну, її історію або те, що означає бути глибоко американцем. І саме тому 5 листопада я віддаю свій голос за Камалу Гарріс і Тіма Волза. Я закликаю всіх вас, хто вірить в американський спосіб життя, приєднатися до мене".

Під час першого концерту європейського турне в Манчестері в середу ввечері артист знову різко розкритикував політичну ситуацію у США.

"Могутній гурт E Street Band сьогодні тут, щоб закликати праведну силу мистецтва, музики, рок-н-ролу в небезпечні часи", - сказав він натовпу. "У моєму домі Америка, яку я люблю, Америка, про яку я писав, яка була маяком надії і свободи протягом 250 років, нині перебуває в руках корумпованої, некомпетентної і зрадницької адміністрації. Сьогодні ми просимо всіх, хто вірить у демократію і найкраще з нашого американського експерименту, піднятися разом з нами, підняти свій голос проти авторитаризму і дати свободі звучати!",-додав музикант.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що кіноактор та режисер Роберт Де Ніро розкритикував президента США Дональда Трампа та запропонований ним тариф на фільми вироблені за кордоном на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю.