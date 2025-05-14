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Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

Київ • УНН

 • 2732 перегляди

Роберт Де Ніро засудив Трампа за скорочення фінансування мистецтва та запровадження мита на фільми, вироблені за межами США. Каннський кінофестиваль вшанував Україну показами фільмів про війну.

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

Голлівудська ікона Роберт Де Ніро розкритикував президента США Дональда Трампа та запропонований ним тариф на фільми вироблені за кордоном на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

81-річний Роберт Де Ніро розділив сцену розкішного Великого театру Люм'єр разом з іншими оскароносними суперзірками, такими як Холлі Беррі, Жульєт Бінош та Квентін Тарантіно, щоб прийняти Золоту пальмову гілку від Леонарда Ді Капріо.

Трамп скоротив фінансування та підтримку мистецтва, гуманітарних наук та освіти. А тепер він оголосив про 100% мито на фільми, вироблені за межами США

– сказав Де Ніро, відомий такими фільмами, як «Таксист», «Скажений бик» та нещодавно «Вбивці квіткового місяця».

Не можна встановити ціну на творчість, але, очевидно, можна встановити на неї мито

– сказав Де Ніро, який закликав «усіх, хто піклується про свободу», протестувати проти Трампа.

Організатори наголошують, що хочуть уникнути політики та зосередитися на фільмах, але цьогорічне включення фільмів з Гази, України та Ірану, а також оголошення Трампа про мита незадовго до фестивалю, змусили  більше уваги приділяти світу за межами Канн.

Додатково

Під час відкритя 78-го Каннського кінофестивалю червоною доріжкою пройшлись Роберт Де Ніро та Тіффані Чен.

Також позували  Джеремі Стронг та Холлі Беррі на червоній доріжці під час церемонії відкриття та показу фільму "Partir Un Jour (Залиш один день)".

На червоній доріжці сяяли актриса Єва Лонгорія, Хайді Клум, Алессандра Амбросіо, Белла Хадід.

Окрім того, в день відкриття Канського кінофестивалю організатори вшанували Україну програмою спеціального показу документальних фільмів про війну в Україні. До неї увійшли:

  • Zelensky — Yves Jeuland, Lisa Vapné et Ariane Chemin (France 2025, 2h15) документальна історія про шлях Володимира Зеленського від актора до Президента під час війни;
    • Notre Guerre — Bernard-Henri Lévy, réalisé par Bernard-Henri Lévy et Marc Roussel (2025, France-Ukraine, 1h18) новий фільм з фронтів Покровська й Сум, де пліч-о-пліч воюють з українськими воїнами воюють французькі добровольці;
      • À 2000 mètres d’Andriivka — нова робота Мстислава Чернова, автора «20 днів у Маріуполі», про війну на Донеччині.

        Доповнення

        78-й Каннський кінофестиваль відбудеться з 13 по 24 травня в місті Канни, розташованому на узбережжі Французької Рив’єри. Упродовж цих днів кінематографісти, актори, представники індустрії з усього світу змагатимуться за найвищу нагороду у світі кіно – пальмову гілку.

        Понад 100 кіноорганізацій звернулися до ЄС та урядів із закликом підтримати незалежну кіноіндустрію після оголошення Трампом плану запровадити мита на імпорт фільмів. Вони закликають захистити системи підтримки незалежного кіно.

        Напередодні організатори Каннського кінофестивалю попередили номінантів та гостей церемонії про неприпустимість оголення на червоній доріжці та в інших локаціях заходу.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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