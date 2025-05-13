Каннський кінофестиваль заборонив оголення на червоній доріжці

Організатори Каннського кінофестивалю попередили номінантів та гостей церемонії про неприпустимість оголення на червоній доріжці та в інших локаціях заходу. Про це повідомляє Yahoo Entertainment, передає УНН.

Деталі

Сьогодні стартує 78-й Каннський кінофестиваль, і щороку увага всього світу прикута до червоної доріжки. А остання є, можливо, однією з найбільш суворо контрольованих червоних доріжок у світі.

Цього року в організації заходу відбулися деякі зміни, оскільки кінофестиваль додав категоричну умову: жодної наготи.

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Хоча вбрання, яке недостатньо прикриває тіло, або й зумисне оголення і раніше не схвалювалася на фестивалі, Канни оновили свою політику щодо одягу, заявивши, що "нагота заборонена на червоній доріжці, а також у будь-якій іншій зоні фестивалю".

Попри те, що політика "нема сорочки — нема обслуговування" є стандартною в місцях, набагато менш гламурних, ніж Канни, це коригування політики привернуло загальну увагу через модну нині тенденцію прозорих і "оголених" суконь, багато в чому схожих на спірне вбрання Б'янки Цензорі на церемонії вручення премії "Греммі" в лютому цьогоріч.

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На прохання прояснити політику співробітники прес-служби фестивалю Канн заявили, що фестиваль "чітко виклав у своєму статуті певні правила, які діють вже давно і не є новиною".

Мета полягає не в тому, щоб регулювати одяг як такий, а в тому, щоб заборонити повну оголеність на червоній доріжці відповідно до інституційних рамок заходу та французького законодавства – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Б'янка Цензорі викликала обурення в усьому світі, з'явившись повністю оголеною на церемонії вручення премії "Греммі" 2025 року в неділю разом зі своїм чоловіком Каньє Вестом, який був повністю закутаний у одяг.

30-річна дизайнерка, яка раніше шокувала своїми відвертими витівками, повністю оголилася у прозорій сітчастій сукні тілесного кольору, одягненій без спідньої білизни.