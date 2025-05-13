Каннський кінофестиваль заборонив оголення на червоній доріжці
Київ • УНН
Організатори Каннського кінофестивалю офіційно заборонили оголення на червоній доріжці та інших локаціях заходу. Таке рішення ухвалили через тенденцію "голих" суконь.
Організатори Каннського кінофестивалю попередили номінантів та гостей церемонії про неприпустимість оголення на червоній доріжці та в інших локаціях заходу. Про це повідомляє Yahoo Entertainment, передає УНН.
Деталі
Сьогодні стартує 78-й Каннський кінофестиваль, і щороку увага всього світу прикута до червоної доріжки. А остання є, можливо, однією з найбільш суворо контрольованих червоних доріжок у світі.
Цього року в організації заходу відбулися деякі зміни, оскільки кінофестиваль додав категоричну умову: жодної наготи.
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Хоча вбрання, яке недостатньо прикриває тіло, або й зумисне оголення і раніше не схвалювалася на фестивалі, Канни оновили свою політику щодо одягу, заявивши, що "нагота заборонена на червоній доріжці, а також у будь-якій іншій зоні фестивалю".
Попри те, що політика "нема сорочки — нема обслуговування" є стандартною в місцях, набагато менш гламурних, ніж Канни, це коригування політики привернуло загальну увагу через модну нині тенденцію прозорих і "оголених" суконь, багато в чому схожих на спірне вбрання Б'янки Цензорі на церемонії вручення премії "Греммі" в лютому цьогоріч.
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На прохання прояснити політику співробітники прес-служби фестивалю Канн заявили, що фестиваль "чітко виклав у своєму статуті певні правила, які діють вже давно і не є новиною".
Мета полягає не в тому, щоб регулювати одяг як такий, а в тому, щоб заборонити повну оголеність на червоній доріжці відповідно до інституційних рамок заходу та французького законодавства
Нагадаємо
Б'янка Цензорі викликала обурення в усьому світі, з'явившись повністю оголеною на церемонії вручення премії "Греммі" 2025 року в неділю разом зі своїм чоловіком Каньє Вестом, який був повністю закутаний у одяг.
30-річна дизайнерка, яка раніше шокувала своїми відвертими витівками, повністю оголилася у прозорій сітчастій сукні тілесного кольору, одягненій без спідньої білизни.