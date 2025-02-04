Каньє Вест назвав "Греммі" нудною подією після скандалу з оголеною дружиною

Американський репер Каньє Вест відреагував на те, що його вигнали з церемонії вручення премії "Греммі", розкритикувавши "нудний" захід та назвавши сукню-невидимку своєї дружини Б'янки Цензорі мистецтвом, пише УНН з посиланням на Daily Mail та The Sun.

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Б'янка Цензорі викликала обурення в усьому світі, з'явившись повністю оголеною на церемонії вручення премії "Греммі" 2025 року в неділю разом зі своїм чоловіком Каньє Вестом, який був повністю закутаний у одяг.

30-річний дизайнер, яка раніше шокувала своїми відвертими витівками, повністю оголилася у повністю прозорій сітчастій сукні тілесного кольору, одягненій без спідньої білизни, - до того, як з'явилися чутки, що пару "вигнали".

Але репер Каньє обурився витівкою, назвавши церемонію "нудним", а вбрання Б'янки "мистецтвом".

"Люди називали це трюком, але для Є (Каньє Вест - ред.) це його мистецтво", - повідомило джерело The Sun у неділю.

"Він з'явився, потрапив у заголовки газет у всьому світі і пішов. Ніхто не казав йому, що робити, і навіть якби вони сказали, він не послухався б. Є завжди планував пройти червоною доріжкою і піти - він ніколи не висидів би всю церемонію вручення премії "Греммі", бо це так нудно й сумно", - зазначило джерело.

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