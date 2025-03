Греммі 2025: список переможців і скандал з Каньє Вестом і Б’янкою Ценсорі

Премія "Греммі" (Grammy), найвища нагорода в музичній індустрії, була вручена на церемонії в неділю, передає УНН.

На 67-й церемонії вручення премії в Лос-Анджелесі, головною зіркою вечора стала Бейонсе. ЇЇ альбом Cowboy Carter отримав отримав чотири найпрестижніші нагороди, включно з "Альбомом року". Вона стала першою темношкірою жінкою, яка отримала цю нагороду за останні 26 років.

Серед номінантів на статуетку була українська співачка Jerry Heil. Вона була в категорії "Найкраща пісня про соціальні зміни" з піснею "All Eyes On Kids".

Проте журі обрали переможницею пісню "Deliver", яку співають американські музиканти Іман Джордан, Рой Гартрелл, Тім Джонс та Аріель Лох.

Не обійшлося й без скандалів.

Каньє Вест і Б’янка Ценсорі з’явилися на червоній доріжці та приголомшили всіх. Б’янка постала в повністю прозорій сукні.

Як повідомило джерело Page Six, Каньє Вест і Б’янка Ченсорі були виведені з церемонії "Греммі-2025" після того, як вони зробили свій шокуючий дебют на червоній доріжці.

Каньє Вест знову став мільярдером

Інсайдер пояснює, що поліцейські вивели пару після "шаленого моменту, коли вони вийшли на килимову доріжку в одязі", який, як нам сказали, "був спробою повторити обкладинку альбому „Vultures"".

На обкладинці альбому Уеста 2024 року "Vultures 1" зображена Ценсорі, що стоїть спиною вперед в одних тільки високих чоботях і крихітному шматку тканини, який прикриває її сідниці.

Це було б першим відвідуванням церемонії нагородження Вестом за десятиліття. Востаннє він був присутній на цьому заході у 2015 році, але з того часу не повертався.

Як повідомляє Pitchfork, список переможців у категоріях виглядає так:

АЛЬБОМ РОКУ:

• Переможець: Бейонсе - Cowboy Carter;

• Андре 3000 - New Blue Sun;

• Сабріна Карпентер - Short n' Sweet;

• Charli XCX - Брат Brat;

• Джейкоб Кольєр – Djesse Vol. 4;

• Біллі Айліш – Hit Me Hard and Soft;

• Чаппелл Роан – The Rise and Fall of a Midwest Princess;

• Тейлор Свіфт - The Tortured Poets Department.

ПІСНЯ РОКУ:

• Бейонсе - Texas Hold 'Em;

• Біллі Айліш - Birds of a Feather;

• Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!.

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Кендрік Ламар - Not Like Us;

• Леді Гага та Бруно Марс - Die With a Smile;

• Сабріна Карпентер - Please Please Please;

• Shaboozey - A Bar Song (Tipsy);

• Тейлор Свіфт за участю Post Malone - Fortnight.

ЗАПИС РОКУ:

• The Beatles - Now and Then;

• Бейонсе - Texas Hold 'Em;

• Біллі Айліш - Birds of a Feather;

• Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!;

• Charli XCX - 360.

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Kendrick Lamar - Not Like Us;

• Сабріна Карпентер - Espresso;

• Тейлор Свіфт за участю Post Malone - Fortnight.

НАЙКРАЩЕ ПОП-ВИКОНАННЯ ДУЕТОМ/ГРУПОЮ:

• Аріана Гранде, Бренді та Моніка - The Boy Is Mine - ремікс;

• Бейонсе за участю Post Malone – Levii's Jeans;

• Charli XCX і Біллі Айліш - Guess;

• Грейсі Абрамс за участю Тейлор Свіфт - США;

Тейлор Свіфт "ставить на паузу" дружбу з Блейк Лайвлі: що відбувається

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Леді Гага та Бруно Марс - Die With a Smile;

• Тейлор Свіфт та Пост Малон - Fortnight;

НАЙКРАЩИЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИЙ ПОП-АЛЬБОМ:

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Шакіра - Лас Мухерес;

• Я Але Льоран

• Аніта - Фанк-покоління;

• Луїс Фонсі - El Viaje • Кенні Гарсія - Гарсія;

• Kali Uchis - Орхідеї.

НАЙКРАЩИЙ НОВИЙ АРТИСТ:

• Бенсон Бун;

• Доєчі.

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Чаппелл Роан;

• Кхруангбін;

• Рей;

•Сабріна Карпентер;

•Ша

•Тедді Свімс.

НАЙКРАЩИЙ КАНТРІ-АЛЬБОМ:

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Бейонсе - Cowboy Carter;

• Кріс Степлтон - Higher;

• Кейсі Масгрейвс - Deeper Well;

• Лейні Вілсон - Whirlwind;

• Пост Малон - F-1 Trillion.

НАЙКРАЩИЙ ВОКАЛЬНИЙ ПОП-АЛЬБОМ:

• Аріана Гранде - Eternal Sunshine;

• Біллі Айліш - Hit Me Hard and Soft;

• Чепел Роан - The Rise and Fall of a Midwest Princess;

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Сабріна Карпентер - Short n' Sweet;

• Тейлор Свіфт - The Tortured Poets Department;

НАЙКРАЩИЙ РЕП-АЛЬБОМ:

• Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1;

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Doechii - Alligator Bites Never Heal;

• Eminem - The Death of Slim Shady (Coup de Grâce);

• Future & Metro Boomin - We Don't Trust You;

• J. Cole - Might Delete Later.

Charli XCX виступила з безкоштовним міні-концертом на Таймс-сквер