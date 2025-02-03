Греммі 2025: список переможців і скандал з Каньє Вестом і Б’янкою Ценсорі
Київ • УНН
Бейонсе отримала чотири головні нагороди Греммі, включно з "Альбомом року" за Cowboy Carter. Каньє Веста та Б'янку Ценсорі вивели з церемонії через скандальний вихід на червону доріжку.
Премія "Греммі" (Grammy), найвища нагорода в музичній індустрії, була вручена на церемонії в неділю, передає УНН.
На 67-й церемонії вручення премії в Лос-Анджелесі, головною зіркою вечора стала Бейонсе. ЇЇ альбом Cowboy Carter отримав отримав чотири найпрестижніші нагороди, включно з "Альбомом року". Вона стала першою темношкірою жінкою, яка отримала цю нагороду за останні 26 років.
Серед номінантів на статуетку була українська співачка Jerry Heil. Вона була в категорії "Найкраща пісня про соціальні зміни" з піснею "All Eyes On Kids".
Проте журі обрали переможницею пісню "Deliver", яку співають американські музиканти Іман Джордан, Рой Гартрелл, Тім Джонс та Аріель Лох.
Не обійшлося й без скандалів.
Каньє Вест і Б’янка Ценсорі з’явилися на червоній доріжці та приголомшили всіх. Б’янка постала в повністю прозорій сукні.
Як повідомило джерело Page Six, Каньє Вест і Б’янка Ченсорі були виведені з церемонії "Греммі-2025" після того, як вони зробили свій шокуючий дебют на червоній доріжці.
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Інсайдер пояснює, що поліцейські вивели пару після "шаленого моменту, коли вони вийшли на килимову доріжку в одязі", який, як нам сказали, "був спробою повторити обкладинку альбому „Vultures"".
На обкладинці альбому Уеста 2024 року "Vultures 1" зображена Ценсорі, що стоїть спиною вперед в одних тільки високих чоботях і крихітному шматку тканини, який прикриває її сідниці.
Це було б першим відвідуванням церемонії нагородження Вестом за десятиліття. Востаннє він був присутній на цьому заході у 2015 році, але з того часу не повертався.
Як повідомляє Pitchfork, список переможців у категоріях виглядає так:
АЛЬБОМ РОКУ:
• Переможець: Бейонсе - Cowboy Carter;
• Андре 3000 - New Blue Sun;
• Сабріна Карпентер - Short n' Sweet;
• Charli XCX - Брат Brat;
• Джейкоб Кольєр – Djesse Vol. 4;
• Біллі Айліш – Hit Me Hard and Soft;
• Чаппелл Роан – The Rise and Fall of a Midwest Princess;
• Тейлор Свіфт - The Tortured Poets Department.
ПІСНЯ РОКУ:
• Бейонсе - Texas Hold 'Em;
• Біллі Айліш - Birds of a Feather;
• Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!.
• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Кендрік Ламар - Not Like Us;
• Леді Гага та Бруно Марс - Die With a Smile;
• Сабріна Карпентер - Please Please Please;
• Shaboozey - A Bar Song (Tipsy);
• Тейлор Свіфт за участю Post Malone - Fortnight.
ЗАПИС РОКУ:
• The Beatles - Now and Then;
• Бейонсе - Texas Hold 'Em;
• Біллі Айліш - Birds of a Feather;
• Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!;
• Charli XCX - 360.
• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Kendrick Lamar - Not Like Us;
• Сабріна Карпентер - Espresso;
• Тейлор Свіфт за участю Post Malone - Fortnight.
НАЙКРАЩЕ ПОП-ВИКОНАННЯ ДУЕТОМ/ГРУПОЮ:
• Аріана Гранде, Бренді та Моніка - The Boy Is Mine - ремікс;
• Бейонсе за участю Post Malone – Levii's Jeans;
• Charli XCX і Біллі Айліш - Guess;
• Грейсі Абрамс за участю Тейлор Свіфт - США;
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• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Леді Гага та Бруно Марс - Die With a Smile;
• Тейлор Свіфт та Пост Малон - Fortnight;
НАЙКРАЩИЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИЙ ПОП-АЛЬБОМ:
• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Шакіра - Лас Мухерес;
• Я Але Льоран
• Аніта - Фанк-покоління;
• Луїс Фонсі - El Viaje • Кенні Гарсія - Гарсія;
• Kali Uchis - Орхідеї.
НАЙКРАЩИЙ НОВИЙ АРТИСТ:
• Бенсон Бун;
• Доєчі.
• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Чаппелл Роан;
• Кхруангбін;
• Рей;
•Сабріна Карпентер;
•Ша
•Тедді Свімс.
НАЙКРАЩИЙ КАНТРІ-АЛЬБОМ:
• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Бейонсе - Cowboy Carter;
• Кріс Степлтон - Higher;
• Кейсі Масгрейвс - Deeper Well;
• Лейні Вілсон - Whirlwind;
• Пост Малон - F-1 Trillion.
НАЙКРАЩИЙ ВОКАЛЬНИЙ ПОП-АЛЬБОМ:
• Аріана Гранде - Eternal Sunshine;
• Біллі Айліш - Hit Me Hard and Soft;
• Чепел Роан - The Rise and Fall of a Midwest Princess;
• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Сабріна Карпентер - Short n' Sweet;
• Тейлор Свіфт - The Tortured Poets Department;
НАЙКРАЩИЙ РЕП-АЛЬБОМ:
• Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1;
• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Doechii - Alligator Bites Never Heal;
• Eminem - The Death of Slim Shady (Coup de Grâce);
• Future & Metro Boomin - We Don't Trust You;
• J. Cole - Might Delete Later.
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