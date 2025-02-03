Греммі 2025: список переможців і скандал з Каньє Вестом і Б’янкою Ценсорі

ukenru
09:48 • 5936 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 25407 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 79964 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 116681 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150491 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208023 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168571 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150458 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124553 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109667 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 115402 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 118848 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113217 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 118018 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 112076 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 168068 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 166742 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299332 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327371 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 262526 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 42293 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 46090 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113217 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 94055 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117539 перегляди
Актуальне
Греммі 2025: список переможців і скандал з Каньє Вестом і Б’янкою Ценсорі

Греммі 2025: список переможців і скандал з Каньє Вестом і Б’янкою Ценсорі

Київ • УНН

 • 170094 перегляди

Бейонсе отримала чотири головні нагороди Греммі, включно з "Альбомом року" за Cowboy Carter. Каньє Веста та Б'янку Ценсорі вивели з церемонії через скандальний вихід на червону доріжку.

Премія "Греммі" (Grammy), найвища нагорода в музичній індустрії, була вручена на церемонії в неділю, передає УНН.

На 67-й церемонії вручення премії в Лос-Анджелесі, головною зіркою вечора стала Бейонсе. ЇЇ альбом Cowboy Carter отримав отримав чотири найпрестижніші нагороди, включно з "Альбомом року". Вона стала першою темношкірою жінкою, яка отримала цю нагороду за останні 26 років.

Серед номінантів на статуетку була українська співачка Jerry Heil. Вона була в категорії "Найкраща пісня про соціальні зміни" з піснею "All Eyes On Kids".

Image

Проте журі обрали переможницею пісню "Deliver", яку співають американські музиканти Іман Джордан, Рой Гартрелл, Тім Джонс та Аріель Лох.

Не обійшлося й без скандалів.

Каньє Вест і Б’янка Ценсорі з’явилися на червоній доріжці та приголомшили всіх. Б’янка постала в повністю прозорій сукні.

Image

 Як повідомило джерело Page Six, Каньє Вест і Б’янка Ченсорі були виведені з церемонії "Греммі-2025" після того, як вони зробили свій шокуючий дебют на червоній доріжці.

Каньє Вест знову став мільярдером24.01.25, 17:14 • 114862 перегляди

Інсайдер пояснює, що поліцейські вивели пару після "шаленого моменту, коли вони вийшли на килимову доріжку в одязі", який, як нам сказали, "був спробою повторити обкладинку альбому „Vultures"".

На обкладинці альбому Уеста 2024 року "Vultures 1" зображена Ценсорі, що стоїть спиною вперед в одних тільки високих чоботях і крихітному шматку тканини, який прикриває її сідниці.

Image

Це було б першим відвідуванням церемонії нагородження Вестом за десятиліття. Востаннє він був присутній на цьому заході у 2015 році, але з того часу не повертався.

Як повідомляє Pitchfork, список переможців у категоріях виглядає так:

АЛЬБОМ РОКУ:

• Переможець: Бейонсе - Cowboy Carter;

Image

• Андре 3000 - New Blue Sun;

• Сабріна Карпентер - Short n' Sweet;

• Charli XCX - Брат Brat;

• Джейкоб Кольєр – Djesse Vol. 4;

• Біллі Айліш – Hit Me Hard and Soft;

• Чаппелл Роан – The Rise and Fall of a Midwest Princess;

• Тейлор Свіфт - The Tortured Poets Department.

ПІСНЯ РОКУ:

• Бейонсе - Texas Hold 'Em;

• Біллі Айліш - Birds of a Feather;

• Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!.

Image

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Кендрік Ламар - Not Like Us;

• Леді Гага та Бруно Марс - Die With a Smile;

• Сабріна Карпентер - Please Please Please;

• Shaboozey - A Bar Song (Tipsy);

• Тейлор Свіфт за участю Post Malone - Fortnight.

Image

ЗАПИС РОКУ:

• The Beatles - Now and Then;

• Бейонсе - Texas Hold 'Em;

• Біллі Айліш - Birds of a Feather;

• Чаппелл Роан - Good Luck, Babe!;

• Charli XCX - 360.

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Kendrick Lamar - Not Like Us;

• Сабріна Карпентер - Espresso;

• Тейлор Свіфт за участю Post Malone - Fortnight.

НАЙКРАЩЕ ПОП-ВИКОНАННЯ ДУЕТОМ/ГРУПОЮ:

• Аріана Гранде, Бренді та Моніка - The Boy Is Mine - ремікс;

• Бейонсе за участю Post Malone – Levii's Jeans;

• Charli XCX і Біллі Айліш - Guess;

• Грейсі Абрамс за участю Тейлор Свіфт - США;

Тейлор Свіфт "ставить на паузу" дружбу з Блейк Лайвлі: що відбувається 29.01.25, 18:44 • 113758 переглядiв

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Леді Гага та Бруно Марс - Die With a Smile;

• Тейлор Свіфт та Пост Малон - Fortnight;

Image

НАЙКРАЩИЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИЙ ПОП-АЛЬБОМ:

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Шакіра - Лас Мухерес;

• Я Але Льоран 

• Аніта - Фанк-покоління;

• Луїс Фонсі - El Viaje • Кенні Гарсія - Гарсія;

• Kali Uchis - Орхідеї.

НАЙКРАЩИЙ НОВИЙ АРТИСТ:

• Бенсон Бун;

• Доєчі.

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Чаппелл Роан;

• Кхруангбін;

• Рей;

•Сабріна Карпентер;

•Ша 

•Тедді Свімс.

НАЙКРАЩИЙ КАНТРІ-АЛЬБОМ:

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Бейонсе - Cowboy Carter;

• Кріс Степлтон - Higher;

• Кейсі Масгрейвс - Deeper Well;

• Лейні Вілсон - Whirlwind;

• Пост Малон - F-1 Trillion.

Image

НАЙКРАЩИЙ ВОКАЛЬНИЙ ПОП-АЛЬБОМ:

• Аріана Гранде - Eternal Sunshine;

• Біллі Айліш - Hit Me Hard and Soft;

• Чепел Роан - The Rise and Fall of a Midwest Princess;

 • ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Сабріна Карпентер - Short n' Sweet;

• Тейлор Свіфт - The Tortured Poets Department;

НАЙКРАЩИЙ РЕП-АЛЬБОМ:

• Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1;

• ПЕРЕМОЖЕЦЬ: Doechii - Alligator Bites Never Heal;

• Eminem - The Death of Slim Shady (Coup de Grâce);

• Future & Metro Boomin - We Don't Trust You;

• J. Cole - Might Delete Later.

Charli XCX виступила з безкоштовним міні-концертом на Таймс-сквер19.11.24, 11:49 • 105633 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

УНН LiteПублікації
ledi-hahaЛеді Гага
los-andzhelesЛос-Анджелес

Звернутися з питань розміщення реклами